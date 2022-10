FC Ismaning muss in Gundelfingen fünf Ausfälle auffangen.

Von: Nico Bauer

Teilen

Mijo Stijepic: „Wir müssen einfache Bälle spielen, dann schnörkellos nach vorne und das Runde muss ins Eckige.“ © Brouczek

Nach einem mageren Punkt aus den jüngsten sechs Spielen war ein spielfreies Wochenende sicher nicht verkehrt für den Bayernligisten FC Ismaning. De facto haben die zwei Wochen ohne Punktspiel aber nicht wirklich geholfen, um sich vor dem Gastspiel beim FC Gundelfingen (Samstag, 15 Uhr) neu aufzustellen. Eine Handvoll verletzter Spieler macht die Lage nicht einfacher.

Ismaning – „Wir waren vor ein paar Wochen Tabellenerster und nicht so gut wie der Tabellenplatz“, sagt der Ismaninger Trainer Mijo Stijepic, „aber wir sind auch nicht so schlecht wie der aktuelle Platz. Mit 17 Punkten aus elf Spielen wurden die Ismaninger auf Rang elf durchgereicht. „Wir müssten 23 Punkte haben“, sagt Stijepic und denkt dabei vor allem an die Niederlagen zu Hause gegen Rosenheim und auswärts in Hallbergmoos. Beide Teams standen in der Ligapause auf den letzten beiden Plätzen und auch bei der 2:5-Niederlage gegen Memmingen sagt er, „dass die für eine 4:0-Führung zur Halbzeit nichts tun mussten.“

Das Problem des FCI war es in den vergangenen Spielen, dass sie sich die Eier fast selbst ins Netz legten. Für die Wende fordert Stijepic nun simplen Fußball: „Wir müssen hinten einfache Bälle spielen, dann schnörkellos nach vorne und das Runde muss ins Eckige. Fußball ist ein ganz einfacher Sport.“ Er vermutet, dass dem einen oder anderen Spieler die zwischenzeitliche Tabellenführung zu Kopf gestiegen ist und man deshalb zu den Basics des Sportes zurückkehren muss. Für das Spiel in Gundelfingen auf dem größten Spielfeld der Bayernliga werde er vor allem elf Spieler aufstellen, die auch weite Wege laufen können.

Fünf Spieler sind raus aus der Aufstellungslotterie. Yasin Yilmaz verletzte sich am Montag im Training am Knie. Im Schwabenland steht er ebenso wenig zur Verfügung wie Jonas Redl, Markus Mittermaier (beide Meniskus) und David Tomasevic (Adduktoren). Joshua Steindorf ist krank. Auch wenn die Optionen weniger werden, kann der breite Ismaninger Kader das Quintett auffangen. Gerade bei Yasin Yilmaz, dem Kopf der Mannschaft, hoffen die Ismaninger, dass die Ärzte keine schlimmere Verletzung mit längerer Ausfallzeit feststellen. Sein Fehlen tut extrem weh. (nb)

Voraussichtl. Aufstellung: Radic (Becherer) - Jobst, Roth, Krizanac - Hofmann, Weber, Nishikawa, Bux, Lommer - Kollmann (Davydov), Gaedke (Bashota).