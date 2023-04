FC Ismaning muss nach 2:2 weiter zittern

Von: Nico Bauer

Ordentlich zur Sache ging’s am Freitagabend im Derby zwischen dem FC Ismaning (blaue Trikots) und dem VfB Hallbergmoos. © GeraLD fÖRTSCH

FUSSBALL-BAYERNLIGA:Mehr als ein Unentschieden war gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten nicht drin.

Ismaning – Mit dem ersten Heimsieg 2023 hätte der FC Ismaning einen großen Schritt weg von der Abstiegszone machen können, aber das Warten geht weiter. Gegen den Tabellenletzten VfB Hallbergmoos kam man nach zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus.

In der Vorrunde brachte der FC Ismaning als einzige Mannschaft der Bayernliga das Kunststück fertig, gegen die beiden abgeschlagen am Tabellenende stehenden Mannschaften zu verlieren. In der Rückrunde will man die Doppelpanne korrigieren und schaffte Teil eins mühsam mit einem 3:2 nach 0:2-Rückstand in Rosenheim. Nun gegen den eine S-Bahn-Haltestelle entfernten VfB Hallbergmoos wünschte man sich die Korrektur der Geschichte etwas entspannter.

Und genau danach sah es aus, denn Ismaning ging mit dem ersten richtigen Angriff in Führung und es war wunderbar. Yasin Yilmaz schlug quer durch die gegnerische Hälfte einen perfekten Diagonalball auf Yoshua Steindorf, der seine Freiheit auf dem rechten Flügel nützte und mit der flachen Hereingabe kurz vor dem Tor Peter Schädler fand. Kein Lehrbuch hätte einen solchen Angriff besser aufzeichnen können. Wirkliche Sicherheit gab die Führung aber nicht, obwohl die Ismaninger immer wieder über Steindorf in aussichtsreiche Positionen kamen. Mitte der ersten Halbzeit wurden die bis dahin harmlosen Gäste aktiver und sie kamen zurück ins Match durch den Promi-Kicker auf dem Platz. Ex-Profi Matthias Ostrzolek, der mehr als 200 Spiele in der 1. Und 2. Bundesliga absolviert hat, traf mit einem unhaltbaren Schuss aus 20 Metern. Die Ismaninger durften sich nicht beschweren, wenn man so einem Spieler in der Strafraumnähe viel Platz und Zeit gibt.

Nach der Pause hatten die Blau-Weißen die Lektion noch nicht ganz gelernt. Gegen anfangs dominante Hallbergmooser gab man Ex-Profi Ostrzolek wieder zu viel Platz und diesmal rettete der Pfosten (53.). Kurz darauf musste sich Torwart Lorenz Becherer lang machen, um den Rückstand zu verhindern. Nach den zwei Schreckmomenten kamen die Gastgeber dann aber wieder besser ins Spiel, taten sich aber schwer. Ismanings Antwort auf Matthias Ostrzolek war der eigene Ex-Profi Yasinb Yilmaz, der den Fußballgotte regelmäßig zum Träumen bringt. Diesmal war es kein Kunststück, sondern pure Cleverness. Eine Viertelstunde vor dem Ende zog er an der Strafraumgrenze flach ab und schoss mit viel Spielintelligenz gegen die Bewegungsrichtung des Torwarts. Damit war der Käse aber noch nicht gebissen, denn der Tabellenletzte Hallbergmoos warf alles nach vorne und erzwang letztlich den Fehler zum Ausgleich. Torwart Lorenz Becherer wollte nach einem Rückpass einen Meter vor dem Tor noch einen Haken schlagen und das war einfach zu frech. Berin Brzovic brachte die Fußspitze an den Ball und der war damit drin. In der Folgezeit drückte der Gast noch auf den Siegtreffer. Nach einem turbulenten Spiel ging die Punkteteilung letztlich in Ordnung und der FC Ismaning hat mit vier Punkten gegen die beiden Letzten zumindest ein bisschen die Bilanz gerettet.

FC Ismaning – VfB Hallbergmoos 2:2 (1:1). FC Ismaning: Becherer - Mittermaier, Jobst (46. Weber), Krizanac, Kubina - Roth (62. Hofmann), Yilmaz, Steindorf (59. Gaedke), Redl (68. Lommer) - Schädler, Kollmann Tore: 1:0 Schädler (11.), 1:1 Ostrzolek (29.), 2:1 Yilmaz (75.), 2:2 Brzovic (86.) Schiedsrichter: Silas Kempf (FC Bayern München) Zuschauer: 200.