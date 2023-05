FC Ismaning: Nächste Chance auf ersten Heimsieg des Jahres 2023

Von: Nico Bauer

Mijo Stijepic „Wir haben noch vier Spiele und die wollen wir gewinnen.“ © Archiv

Auf Diskussionen über den gesicherten Klassenerhalt lässt sich Mijo Stijepic gar nicht erst ein. Ismanings Trainer spekuliert vor dem Heimspiel gegen den FC Gundelfingen (Samstag, 14 Uhr) nicht über Eventualitäten wie etwa den Verbleib mit 41 Punkten. Vielmehr sagt der Trainer des Fußball-Bayernligisten, „dass wir noch vier Spiele haben und die wollen wir gewinnen“.

Ismaning – Mit 41 haben die Ismaninger derzeit acht Zähler Vorsprung auf Dachau 65. Sollte die Nummer 14 der Tabelle zum Zehnten Ismaning aufholen, wäre Ismaning mit 41 Punkten im Schnitt sicher auch besser als der 14. Platz der Nord-Bayernliga. Diese Rechenspiele sind für Stijepic herzlich egal. Er lässt sich darauf ein, dass beim nächsten Sieg das Thema Relegation durch ist: „Mit 44 Punkten steigst du nicht ab.“

Stijepic sieht in dem Heimspiel gegen Gundelfingen nicht den Matchball auf den Klassenerhalt, sondern die nächste Chance auf den ersten Heimsieg des Jahres 2023. Bislang hatte man mit Dachau (0:0), Garching (0:3), Erlbach (1:1) und Hallbergmoos (2:2) vier Teams aus der unteren Tabellenhälfte zu Gast und dreimal ging es frustriert zurück in die Kabine. Als Ausgleich hat man in fünf Auswärtsspielen dreimal gewonnen und ein Unentschieden errungen.

Zum Heimspiel des Zehnten Ismaning gegen den Neunten Gundelfingen stehen mit Daniel Bux und Ryohei Nishikawa wieder zwei zuletzt fehlende Spieler im Kader. Allerdings werden sich die beiden erst einmal hinten anstellen müssen. Dafür war der Auftritt beim 1:0-Sieg in Memmingen einfach zu stark. Mijo Stijepic deutet an, dass er Schwierigkeiten hätte, Spielern die Nichtnominierung für die Startelf zu erklären. Das gilt auch für den im Winter gekommenen Torwart Philipp Hartmann, der bei dem Aufstiegsaspiranten mit einer Klasseleistung den Kasten sauber hielt. Nach seinem Premierenpunktspiel dürfte nun wohl auch noch die Heimpremiere in der Bayernliga folgen. Die Torwartfrage ist für ihn diese Woche ein angenehmes Luxusproblem. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Hartmann - Mittermaier, Weber, Krizanac, Kubina - Roth, Hofmann, Steindorf, Yilmaz - Schädler, Gaedke.