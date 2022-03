1:3 – Nicht mal den Ehrentreffer schießt Ismaning selber

Von: Nico Bauer

Daniel Gaedke vergibt eine Großchance. © Fupa

Wenn beim Fußball so rein gar nichts klappen will, dann redet man von einem gebrauchten Tag. Und genau so einen hat Bayernligist FC Ismaning beim SSV Jahn Regensburg erwischt. Die Reserve des Zweitligisten war beim 3:1 (2:0) eine bis zwei Nummern zu groß für den FCI, der diesmal nicht sein hundertprozentiges Leistungspotenzial abrufen konnte.

Ismaning – Speziell vor Spielen gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel warnt FCI-Trainer Mijo Stijepic seine Mannschaft, dass man mit 90 Prozent in der Bayernliga gegen keinen Club bestehen kann. Und diesmal traf Ismaning auf eine der besten Mannschaften der Liga. Die Regensburger waren in allen Belangen überlegen und wurden immer wieder gefährlich, wenn sie schnell und kompromisslos nach vorne spielten. Die zuletzt so überragend funktionierende Ismaninger Dreierkette hatte etliche Probleme.

Zu dem gebrauchten Tag gehörten dann auch unglückliche Momente, wie die Entstehung des ersten Regensburger Tores. Nach einer Ecke kamen die Ismaninger einfach nicht an den Ball und die Gastgeber stocherten ihn mit dem dritten Schussversuch über die Linie. Kurz darauf gab es noch einen Elfmeter, der weder Diskussionen noch Videobeweis benötigte. Dieses 2:0 des Jahn zur Pause ging dann auch in Ordnung.

Nach dem Seitenwechsel machten die Regensburger munter weiter, nutzten jeden Konterraum und Cedo Radic im Ismaninger Tor verhinderte Schlimmeres. Der Torwart hatte nur etwas Pech, als sich Jonas Bauer im Eins gegen Eins glücklich am Keeper vorbeiwürgte. Vor dem dritten Tor des Jahn kamen aber auch Lebenszeichen des FCI mit einem Eckball von Yasin Yilmaz (53.) auf die Latte und einem auf der Linie geklärten Schuss des zur Pause eingewechselten Daniel Gaedke (57.).

Das Spiel schien entschieden und auch das Ismaninger Ehrentor wurden von den 22 Akteuren auf dem Platz emotionslos entgegengenommen. Marius Weiderer produzierte nach einer harmlosen Hereingabe einen Querschläger, der hinter dem Torwart ins Netz fiel. Und dann zeigte sich doch noch einmal die Verrücktheit des Fußballsports. Fünf Minuten vor dem Ende hatten die Ismaninger eine gute Chance bei einer Standardsituation und mit einem 3:2 in der Szene wäre ein an sich einseitiger Fußballabend noch einmal richtig spannend geworden. (NICO BAUER)

SSV Jahn Regensburg II – FC Ismaning 3:1 (2:0)

FCI: Radic – Roth, Weber, Krizanac – Hofmann (72. Priewasser), Yilmaz, Kubina, Breitschaft (46. Gaedke), Bux (68. Redl) – Mittermaier (70. Schad), Hauk.

Tore: 1:0 Schmidt (28.), 2:0 Stowasser (37., Foulelfmeter), 3:0 Bauer (59.), 3:1 Weiderer (78., Eigentor).

Schiedsrichter: Jonas Krzyanowski (Neuburg) – Zuschauer: 150.