FC Ismaning schlägt Regionalligist Buchbach

Von: Nico Bauer

Energisch nach vorn: Clemens Kubina und der FC Ismaning zeigen eine starke Leistung. © Michalek

Ismaning – Auch vom CoronaVirus lässt sich der FC Ismaning nicht aus der Bahn werfen. Der Bayernligist gab mit dem 1:0 (1:0) gegen den TSV Buchbach ein beeindruckendes Lebenszeichen ab.

Trotz einer bislang nicht so rund laufenden Vorbereitung zeigte man schon wieder ein Spiel, das an die starken Leistungen der Vorrunde erinnert. Wegen Quarantänen mussten mehrere Ismaninger in der ersten Hälfte der Vorbereitung aussetzen und auch Trainer Mijo Stijepic ist erst seit wenigen Tagen wieder genesen auf dem Platz.

Deshalb musste er gegen Buchbach mit Fingerspitzengefühl aufstellen, um beim Aufbau seiner Kicker nicht zu schnell zu sein.

Neuzugang Yasin Yilmaz spielt eine halbe Stunde

Das galt auch für Neuzugang Yasin Yilmaz, der seine Spielzeit selbst bestimmen durfte und nach langer Verletzungspause eine halbe Stunde mitkickte. Der Routinier zeigte auch schon, dass er mit seiner Erfahrung und fußballerischen Genialität den FCI voranbringen kann. „Wir müssen aufpassen, nicht den vierten Schritt vor dem zweiten zu tun“, sagt Stijepic mit Blick auf die Trainingsrückstände einiger Männer seines Kaders. Die Ismaninger traten gegen eine Regionalliga-Spitzenmannschaft sehr kompakt auf und ließen defensiv kaum etwas zu.

Das Tor des Tages schoss Daniel Bux in der Manier eines Mittelstürmers, als er frei vor dem Torwart diesen richtig cool umkurvte. Der eigentliche Mittelstürmer David Gaedke bekam den Assist, weil er den Ball klug durch die Schnittstelle der Viererkette durchsteckte. 20 Minuten vor dem Ende hatte Maurice David noch das 2:0 auf dem Fuß, aber er legte frei vor dem Keeper den Ball neben das Tor.

Der Wermutstropfen für die coronagebeutelten Ismaninger war die Verletzung von Joshua Steindorf. Er spürte einen Stich im Oberschenkel und dürfte nun einige Zeit mit einem Muskelfaserriss ausfallen. Im schlimmsten Fall könnte es auch ein Muskelbündelriss sein. Das war der kleine Dämpfer in einem sehr guten Testspiel, bei dem man sich ähnlich gut verkaufte wie bei der achtbaren 0:5-Niederlage gegen den FC Bayern II. nb