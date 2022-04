Ismaning spielt im Abstiegskampf Zünglein an der Waage

Von: Nico Bauer

„Wir wollen gegen alle gewinnen.“: FCI-Trainer Mijo Stijepic verspricht den Abstiegskämpfern Neutralität und Chancengleichheit © Gerald Förtsch

In den letzten Jahren steckten die Ismaninger Bayernliga-Fußballer mitten im Abstiegskampf und hätten sich den Nervenkitzel gerne erspart. Dieses Jahr haben sie quasi die Seite gewechselt und können in den kommenden Wochen Zünglein an der Waage spielen. Beginnend mit dem Heimspiel gegen den TSV Wasserburg an diesem Samstag (14 Uhr) warten nun die Gegner, die am Ende der Saison froh wären, wenn sie zumindest Abstiegsrelegation spielen dürften.

Ismaning – Für den FCI ist dieses Programm, wenn alles nach Plan läuft, der finale Schritt zum rechnerischen Klassenerhalt und wohl auch zu einem einstelligen Tabellenplatz am Ende der Runde.

Vor dem abgeschlagenen Letzten Schwabmünchen stehen derzeit Dachau 65 (29 Punkte), Wasserburg (28) und Hallbergmoos (26). Unter normalen Umständen spielt dieses Trio zwei Releganten und den zweiten direkten Absteiger aus. Der FCI beteiligt sich an dem Dreikampf mit dem Heimspiel gegen Wasserburg, am Freitag darauf dem Gastspiel in Hallbergmoos und am 29. April dann dem Heimspiel gegen Dachau.

FCI-Trainer Mijo Stijepic verspricht den Abstiegskämpfern Neutralität und Chancengleichheit: „Wir wollen gegen alle gewinnen.“ Das würde dann auch rechnerisch den Klassenerhalt bedeuten. Stijepic macht keinen Unterschied, wie gesichert sein Team ist. Er geht jedes Spiel gesondert an und hält sich aus dem Kellerkampf heraus. „Da muss jeder seine Punkte gegen andere holen“, witzelt er.

Im Heimspiel gegen Wasserburg ist es personell in gewohnter Manier wieder eng. Beim Abschlusstraining fehlten zwölf Spieler aus dem Kader und deshalb reichte der letzte Rest nicht mehr für ein Übungsspiel. Stijepic bedauert, dass Jonas Redl beim Comeback noch Probleme hat und wieder fraglich ist. Sehr schade ist der Krankheitsausfall von Rufus Roth, der zuletzt in der Abwehr konstant gute Leistungen gebracht hat. Auf der positiven Seite steht dagegen das Comeback von Bastian Lommer, der deutlich früher als erwartet in Augsburg wieder einen Kurzeinsatz hatte. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Radic – Jobst, Weber, Krizanac – Bux, Yilmaz, Kubina, Mittermaier, Schad (Lommer) – Hauk, David.