FC Ismaning - SV Heimstetten: Nach dem 1:1 im Derby ist keiner zufrieden

Von: Nico Bauer

Aufregung nach der Roten Karte: Schiedsrichter Burghartswieser mit Sünder Kollmann vom FC Ismaning (rechts); der umgeschubste Celik vom SV Heimstetten sitzt links auf dem Rasen. © Gerald Förtsch

Es war das klassische Derby, nach dem keiner so wirklich zufrieden war. Aber wenn es nach dem 1:1 (0:1) des FC Ismaning in der Bayernliga gegen den SV Heimstetten einen gefühlten Sieger gab, dann waren das die Gastgeber. Der FC Ismaning schaffte in Unterzahl den Ausgleich und war am Ende dem Sieg deutlich näher.

Ismaning – Trainer Mijo Stijepic tat sich schwer, den moralischen Erfolg zu sehen und als bestandenen Charaktertest zu bewerten, nachdem seine Mannschaft mehr als eine Halbzeit in Unterzahl agiert hatte. Ismanings Trainer sah da noch zu deutlich die vier Großchancen, bei denen sein Team dem ersten Heimsieg nahe war.

Stijepic ärgerte aber auch, dass seine Mannschaft das 0:1 Heimstetten mit Slapstick-Fehlpässen regelrecht aufdrängte. „Uns gibt in der Bayernliga niemand solche Geschenke“, schimpfte der Coach, „wir müssen uns total abrackern, um überhaupt einmal einen Torschuss zu bekommen.“ Stijepic weiß, dass diese Fehler und nicht die mangelnde Qualität des Kaders der Grund dafür sind, dass die Ismaninger in den Abstiegsrelegationsplätzen festsitzen.

Auf der anderen Seite war die Stimmungslage bei dem Heimstettner Trainer Roman Langer ähnlich bescheiden. Er konnte sich die zweite Halbzeit seiner Mannschaft nicht ansatzweise erklären: „Wir hatten in der ersten Halbzeit unsere Chancen und hätten auch ein zweites Tor schießen können. Dann dachten wir, dass es in Überzahl einfach so weiter geht und haben das Fußballspielen eingestellt.“ Man sei nicht zufrieden, aber man habe auch einen Punkt mitgenommen „und hier in Ismaning werden noch ganz andere Mannschaften Punkte liegen lassen“.

Und dann gab es ja noch die Rote Karte des Ismaninger Spielers Elias Kollmann kurz vor der Pause. Als ein Heimstettner Spieler am Boden lag schlug sein Mitspieler Kubilay Celik den Ball nicht wie erwartet ins Aus, sondern innerhalb des Spielfeldes nach vorne. Kollmann schubste Celik daraufhin beidhändig um und stand dabei keine zwei Meter vom Schiedsrichter entfernt. Stijepic sagte, dass so ein Ausraster nicht passieren dürfe, „zumal wir in der Spielphase gut dabei waren und uns selbst ausgebremst haben.“ Auf Heimstettner Seite stellt sich die Frage, warum Celik den Ball nicht ins Aus geschossen hat. Roman Langer nahm seinen Spieler in Schutz: „Vor der Saison hieß es, dass die Schiedsrichter das Spiel unterbrechen, wenn etwas auf dem Platz passiert ist und ein verletzter Spieler da liegt. Das ist dann ja auch geschehen.“ (NICO BAUER)