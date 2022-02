FC Ismaning: Herausforderung für die Abwehrkünstler gegen SV Kirchanschöring

Von: Nico Bauer

Der Kader füllt sich wieder: Der Ismaninger Trainer Mijo Stijepic hat im Mittelfeld mehr Alternativen. © Dieter Michalek

Es geht gleich von null auf hundert los für den FC Ismaning in der Bayernliga. Nach einer guten Vorbereitung geht es am Samstag gegen den Tabellenzweiten SV Kirchanschöring.

Ismaning – Rechtzeitig zum Wiederbeginn der Punktspiele haben sich auch die personellen Sorgen bei den FCI-Fußballern gelichtet. Im Laufe der Woche ist die Liste der kranken und angeschlagenen Spieler noch erfreulich geschrumpft, sodass beim Abschlusstraining mit zwei Torhütern und 17 Feldspielern wieder alles im grünen Bereich war. Deshalb wird die Mannschaft auch personell wieder ein anderes Gesicht bekommen als am Dienstag beim Testspiel gegen Moosinning (1:0). Von dem Kick nimmt Mijo Stijepic mit, dass er den im Winter verpflichteten Ex-Profi Yasin Yilmaz gegen Kirchanschöring jederzeit für eine knappe halbe Stunde einwechseln kann.

Es könnte aber auch wieder Überraschungen geben nach den Eindrücken der Vorbereitung. Hannes Schmailzl ist wieder dran und durchaus ein Kandidat für die Startelf. In der vergangenen Saison kam der Innenverteidiger aus der eigenen Jugend heraus, zeigte sich da schon im Training und in Testspielen. Den großen Durchbruch verhinderten schwere Verletzungen, aber nun ist der 20-Jährige wieder voll da. Auch Rufuß Roth hat in den letzten Wochen einige Pluspunkte gesammelt. Trainer Mijo Stijepic hat nach den Verletzungen der in der Vorrunde so groß aufspielenden Bastian Lommer und Joshua Steindorf noch einige Alternativen für die freien Plätze im Mittelfeld.

FC Ismaning: Entwicklung der Mannschaft steht in der Rückrunde im Vordergrund

Außerdem hatte man in den Testspielen wieder die defensive Stabilität, mit der man im bisherigen Saisonverlauf beeindruckte. Mit 23 Gegentoren stellt man noch immer hinter dem überlegenen Tabellenführer Hankofen (17) die zweitbeste Defensive der Liga. Auftakt-Gegner Kirchanschöring hat zwei Treffer mehr gefangen, steht aber auf dem zweiten Tabellenplatz. Den FC Ismaning erwartet ein kompakter, gut organisierter Gegner.

Beim Ziel für die zweite Hälfte der Saison macht sich Mijo Stijepic nicht viele Gedanken. Seine Mannschaft überwinterte auf dem achten Platz mit jeweils acht Zählern Differenz zum Aufstiegsrelegationsplatz zwei und der Abstiegsrelegationszone. „Ich schaue nirgendwo hin“, sagt der Trainer. Stijepics Blick geht auf seine Schützlinge: „Wenn wir mit unseren Leistungen nahe an die hundert Prozent herankommen, dann können wir auch gegen jeden in dieser Liga gewinnen.“ (Nico Bauer)

Voraussichtliche Aufstellung: Radic (Rasic) – Krizanac, Jobst, Neuber (Schmailzl), Kubina – Weber, Bux, Schad (Hofmann), Mittermaier, Schädler (Gaedke) – Hauk.