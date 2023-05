Bayernliga kompakt: Wohl kein Aufstieg für Mölders – Ismaning verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Von: Robert M. Frank

Verlor 0:1 mit Landsberg: Sascha Mölders. © brouczek

Die gesamte Bayernliga hatte dem TSV 1860 II beim Gastspiel gegen den SV Schalding-Heining die Daumen gedrückt. Doch das Team von Trainer Frank Schmöller musste sich beim Tabellenführer mit 0:2 geschlagen geben.

München – Der Reserve des Drittligisten fehlte es vor einer großen Kulisse von 800 Zuschauern an der nötigen Durchschlagskraft in der Offensive. Schmöller attestierte seinem Team trotz der Niederlage dennoch ein gutes Spiel beim Spitzenreiter. „Wir haben wenig zugelassen, mutig nach vorne gespielt. Nur im letzten Drittel waren wir nicht konsequent genug“, bilanzierte der Ex-Profi. So bleibt das Rennen um Rang zwei, verbunden mit den Aufstiegsspielen zur Regionalliga spannend.

Aus dem Kreis der Anwärter verabschiedete sich der TSV Landsberg nach der 0:1-Niederlage in Kirchanschöring. Die Pleite konnte auch der Ex-Löwe Sascha Mölders, der kurz vor Schluss an einer Roten Karte vorbeischrammte, nicht verhindern. Der FC Deisenhofen verpasste ohne den verletzten Ex-Profi Nico Karger den finalen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

Das Team von Trainer Andi Pummer führte nach 80 Minuten mit 3:1, musste sich dann aber mit einem 3:3 zufriedengeben. Die Treffer der Gastgeber erzielten Arian Kurmehaj (11. und 51.) und Marco Finster (79.), der zuvor mit einem Foulelfmeter an Torhüter Stefan Besel gescheitert war (45.).

FC Ismaning: Die Mannschaft von Mijo Stijepic befreit sich aus der Abstiegszone

Mit dem 1:0 gegen den FC Gundelfingen hat sich der FC Ismaning aus der Gefahrenzone in Richtung Tabellen-Mittelfeld verabschiedet. Den Siegtreffer für den Ex-Regionalligisten besorgte Dominik Hofmann in der 40. Minute. Die formstarken Ismaninger, die in den vergangenen sieben Spielen nur eine Niederlage kassierte, kann sich dank eines Vorsprungs von acht Punkten auf den ersten potenziellen Relegationsrang so gut wie sicher schon auf eine weitere Spielzeit in der Bayernliga einrichten.

In der kommenden Spielzeit mit an Bord ist weiterhin Trainer Mijo Stijepic, dessen Vertrag beim FC noch ein Jahr läuft. Der TSV Dachau 1865 schöpfte nach dem 1:0-Heimsieg gegen Türk Augsburg neue Hoffnung im Kampf um den Ligaerhalt. Den Matchball verwandelte Daniel Zanker (77.) und Torhüter Maximilian Mayer zeigte in der hektischen Schlussphase gute Paraden.

Platz 14, auf dem das Team 65 derzeit liegt, könnte aufgrund der besseren Bilanz der Dachauer im Vergleich mit Platz 14 der Bayernliga-Nordstaffel weiterhin zum direkten Klassenerhalt reichen.

Abstiegskampf: Rosenheim und Hallbergmoos mit Remis, Garching verliert

Nichts für schwache Nerven war das Duell der abgeschlagenen Kellerkinder TSV 1860 Rosenheim und VfB Hallbergmoos. Mit dem 3:3 hielten beide Teams die Optionen auf den Klassenerhalt noch offen. Dabei sahen die Innstädter zur Pause, mit einer 3:0-Führung wie die klaren Sieger aus. Tobias Krause (60.) Simon Werner (78.) und Brandon Happe Monthe (87.) schürten die Hoffnung beim Tabellenletzten vielleicht doch noch, wie in der Vorsaison über die Abstiegs-Relegation den Klassenerhalt zu schaffen.

Der VfR Garching verlor an diesem Spieltag gegenüber der direkten Konkurrenz im Abstiegskampf an Boden. Gegen den TSV Schwaben Augsburg kam die Mannschaft von Trainer Nico Basta im Heimspiel nicht über ein 0:0 hinaus. In der Partie im Stadion am See gab es mit Ausnahme von mehreren Ecken und Freistößen auf beiden Seiten sowie zwei Aluminiumtreffern der Gäste wenig Höhepunkte. (kik/rmf)