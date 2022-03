FC Ismaning: Talente David und Breitschaft nutzen ihre Chance

Von: Nico Bauer

Torjubel eines Talents: Stürmer Maurice David hebt Markus Mittermaier in die Luft. © Dieter Michalek

Mit der extremen Ausgeglichenheit ist die Bayernliga heuer schwer kalkulierbar und keiner darf sich sicher sein. Mit dem wichtigen Sieg gegen Deisenhofen hat sich der FC Ismaning weiter den einstelligen Tabellenplatz gesichert, aber sieben Punkte zur Abstiegsrelegation sind trügerisch in einer Zeit massiv punktender Kellerkinder. An diesem Sonntag (14 Uhr) geht es zum Tabellenletzten TSV Schwabmünchen. Dort könnten die Ismaninger einen ganz großen Schritt weg vom Keller und hin zum vorzeitigen Klassenerhalt machen.

Ismaning – Trainer Mijo Stijepic warnt davor, „dass man mit neunzig Prozent Leistung in der Liga gegen keine Mannschaft gewinnen“ kann. Das gilt auch für die Schwabmünchener, die aktuell eine ziemliche Wundertüte sind. Nach einem Trainerwechsel unterlagen sie zu Hause auf dem Kunstrasenplatz Garching 0:2 und überraschten dann mit einem 0:0 in Kirchanschöring. Seit dem 5. März haben sie kein Ligaspiel mehr gemacht und alle Termine verlegt. Das lässt auf größere Corona-Turbulenzen schließen.

In Ismaning gab es diese Woche drei positive Tests, was zusammen mit sechs verletzten Spielern auch einen überschaubaren Kader ergibt für Stijepic. Er hat also etwas weniger Entscheidungen zu treffen, was aber nicht nur an den Ausfällen liegt. Die personelle Lage haben zwei junge Leute genutzt. Valentin Breitschaft beispielsweise, der zwei Startelf-Nominierungen bekam und sich auch mit seinem ersten Bayernligator belohnte.

Stürmer werden an Toren gemessen und da hat Maurice David schon dreimal seinen Job gemacht. Nach seinem starken Auftritt gegen Deisenhofen dürfte auch er in Schwabmünchen wieder von Beginn an aufgestellt werden. Trainer Mijo Stijepic hält große Stücke auf den jungen Mann, der körperlich extrem präsent und dazu schnell ist. Er sieht bei Maurice David einige Veranlagungen und noch viel Potenzial für die Zunft. Die Spieler Breitschaft und David sind zwei FCI-Talente, die von den zahlreichen Ausfällen profitieren. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Radic – Roth, Weber, Krizanac – Hofmann, Yilmaz, Kubina, Breitschaft, Mittermaier – Hauk, David.