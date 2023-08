FC Ismaning: Trainer Mijo Stijepic ermuntert seine Talente zu Spektakel

Von: Nico Bauer

Wenn sich die Serie der jüngsten Ergebnisse weiterentwickelt, dann lohnt sich der Stadion-Besuch der Ismaninger Fußballfans diesen Dienstag (18.30 Uhr) gegen den SV Erlbach.

Ismaning - Nach zwei Niederlagen zum Start in der Bayernliga Süd gab es Fortschritte mit zwei Unentschieden. Die Mannschaft hat sich verbessert – und jetzt wären zwei Siege statistisch eine gute Fortsetzung. Den ersten Sieg hätte man schon in Rain verdient gehabt, weil die Ismaninger in der Schlussphase Oberwasser hatten. „Wir bewegen uns definitiv in die richtige Richtung“, sagt FCI-Trainer Mijo Stijepic. Zufrieden stellt er nach den beiden Niederlagen zum Start fest, „dass wir jetzt wenigstens keine Eigentore mehr schießen und der Gegner etwas dafür tun muss“.

Diese immer bessere Defensivarbeit braucht es auch, weil eine Mannschaft wie Erlbach nicht viele Chancen für ein Tor benötigt. „Das ist ein kerniger Gegner“, sagt Stjepic und geht davon aus, dass Kleinigkeiten entscheiden werden.

Für den Zuschauer kann sich der Stadionbesuch auch lohnen, weil beide Seiten schönen Offensivfußball im Repertoire haben. Wobei mancher Ismaninger das Spektakel gerne gegen drei Punkte eintauschen würde, um das Tabellenbild aus der Sicht der Blau-Weißen in der Frühphase der Saison wieder etwas zu korrigieren.

Beim FC Ismaning sind die Verantwortlichen stolz darauf, dass kein anderer Bayernligist eine so hohe Durchlässigkeit hat von der eigenen Jugend zur ersten Mannschaft. In Rain gab es den jüngsten Erfolg mit dem Ausgleich, bei dem Özcan Özbek beim vierten Bayernligaeinsatz das erste Tor machte. Er wurde auf der offensiven Außenbahn aufgestellt und war goldrichtig im Fünfmeterraum zur Stelle. Stijepic lobte das Mitdenken: „Er nahm den langen Sprint in den Strafraum und belohnte sich dafür.“ Mittelstürmer Daniel Gaedke konnte nicht in der Box sein, weil er an der Mittellinie den Ball sicherte und den Angriff einleitete.

Der Ismaninger Trainer wünscht sich vielseitige Spieler, und der in der U17 vom TSV 1860 gekommene Özcan Özbek bringt das mit – er kann zentral hinter den Spitzen spielen, hat aber auch die Schnelligkeit für die Außenpositionen. Der Spieler ist nur ein Beispiel für junge Kicker, die ihre Chancen bekommen und sie auch nutzen. Allerdings macht Mijo Stijepic auch deutlich, dass der junge Kreativkicker noch viel lernen und an sich arbeiten muss. Das erste Tor soll also Motivation für Training und weitere Treffer sein.

Voraussichtliche Aufstellung: Becherer - Bucher, Jobst, Weber, Kubina - Krizanac, Bux, Nishikawa, Rohrhirsch, Özbek - Gaedke.