FC Ismaning unterliegt TSV 1860 II mit 2:6

Ismaning – Die Wintervorbereitung des Bayernligisten FC Ismaning war irgendwas zwischen sehr gut und fast perfekt. Zumindest bis zur Halbezeit des finalen Testspiels gegen den TSV 1860 München II. Mit der zweiten Halbzeit der Generalprobe und dem 2:6 (2:2) gegen den TSV 1860 II hat die Mannschaft einiges kaputt gemacht.

Dabei war die erste Halbzeit der Ismaninger gegen den Ligakonkurrenten noch ziemlich gut. Daniel Gaedke brachte seine Mannschaft früh in Führung (8.) und nach 35 Minuten traf Yasin Yilmaz zum 2:2-Ausgleich. In den ersten 45 Minuten war Ismaning die bessere Mannschaft und hatte viele Torchancen, um trotz der beiden Gegentore mit einer Führung in die Pause zu gehen.

Was danach kam, machte den Trainer Mijo Stijepic sprach- und fassungslos. In der zweiten Halbzeit machten die Ismaninger Fehler über Fehler und luden den Gegner regelrecht zum Toreschießen ein. Stijepic sah ein indiskutables Zweikampfverhalten, individuelle Fehler oder einen ohne Not verursachten Elfmeter. Die Einladungen nahmen die Junglöwen an und gegen eine solche Klassemannschaft ist das böse Ergebnis dann auch logisch.

„Das war nicht mehr als mittlere Bezirksliga“, sagte Trainer Mijo Stijepic. Und er lässt auch die in Testspielen üblichen Wechsel nicht als Argument für den Einbruch gelten. Nach gut einer Stunde begannen die Wechsel beim FCI, aber da war man schon mit 2:4 in Rückstand. „Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung, aber diese letzten 45 Testspiel-Minuten haben vieles kaputt gemacht“, bilanzierte Stijepic. Er wollte das erst einmal setzen lassen und entscheidet dann noch, wie intensiv der Rückschlag besprochen werden muss. Auf der anderen Seite könnte diese Gegentorsalve auch der Warnschuss sein, dass gute Spieler nicht von alleine kommen und man 90 Minuten die Konzentration halten muss.

Nach starken Spielen gegen Regionalligisten sollte man nun wissen, dass auch das Heimspiel am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen den auf einem Abstiegsrelegationsplatz stehenden TSV Dachau 64 alles andere als ein Selbstläufer ist. nb