FC Ismaning vergibt zwei Großchancen und bricht dann komplett ein

Von: Nico Bauer

Voller Einsatz in der Abwehr: Der Ismaninger Markus Neuber (blau) muss nach 22 Minuten wegen Knieproblemen vom Feld. © Dieter Michalek

Ismaning – 66 Minuten passte alles und dann ging es dahin. Nachdem der FC Ismaning eine Reihe großartiger Torchancen ausließ, gab es dann doch eine 0:1 (0:0)-Niederlage gegen den Zweiten SV Kirchanschöring. Der erfolgreiche Wiederbeginn in der Fußball-Bayernliga war damit Makulatur.

Zuletzt blieben die Ismaninger in vier Testspielen ohne Gegentor und genau so ging es dann auch weiter beim Punktspielauftakt nach der Winterpause. In den ersten 45 Minuten hatte Kirchanschöring nicht einen einzigen ernst zu nehmenden Torschuss. Lediglich nach einem Missverständnis von Torwart Radic und Verteidiger Kubina knisterte es mal kurz.

Nach ein paar Minuten Abtasten waren die Ismaninger spielbestimmend und der erfolgreiche Torschuss nur eine Frage der Zeit. Die Mannschaft von Mijo Stijepic hatte schon zwei Chancen vergeben, als es in der 32. Minute das ganz große Brett gab. Die Platzherren kombinierten sich auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark bis vor das Kirchanschöringer Gehäuse und schon Daniel Bux hätte am Fünfmeterraum abschließen können. Der Mittelfeldspieler legte quer und damit war der Torwart endgültig geschlagen. Peter Schädler hatte auf der Torlinie zwei Feldspieler gegenüber, wollte es besonders gut machen und donnerte den Ball an die Latte. Das hätte das 1:0 sein müssen.

Nach der Pause gab es dann noch einen Freischuss. Nach einer Stunde scheiterte Angelo Hauk freistehend am Torwart und Daniel Bux traf beim Nachschuss mit seinem schwachen Fuß das Schienbein es auf der Linie stehenden Verteidigers. Auf dem Niveau der Bayernliga mit der extremen Ausgeglichenheit der Mannschaften darf man zwei solche Millionenchancen nicht liegen lassen.

Die Strafe folgte und war extrem bitter. Aus dem Nichts bekamen die Kirchanschöringer ihre erste Großchance, die Torwart Cedomir Radic zu Nichte machte. Luca Schmitzberger kam im Liegen mit dem Spitz an den Ball und der kullerte in Superzeitlupe über die Linie. Dieses billige Tor war die Höchststrafe für die Versäumnisse in 66 bärenstarken FCI-Minuten.

Die negative Überraschung des Nachmittags war der komplette Zusammenbruch des FCI nach dem Tor aus dem Nichts. Die Platzherren waren völlig durch den Wind und ab da spielte nur noch Kirchanschöring. Bis zum Schlusspfiff hätte auch noch das 0:2 oder 0:3 fallen können. Ismaning fand nicht mehr in die Spur zurück und hatte in den Schlussminuten auch keine Chance mehr, doch noch einen Punkt zu retten.

Ein negativer Punkt des Spiels war auch die Verletzung von Markus Neuber. Der Verteidiger humpelte früh verletzt vom Platz. Sein Knie fühlte sich instabil an und jetzt werden Untersuchungen den Grad der Verletzung zeigen.

FC Ismaning – SV Kirchanschöring 0:1 (0:0).

FCI: Radic – Neuber (22. Hauk), Jobst, Schmailzl, Kubina – Weber (87. David), Schad (71. Yilmaz), Schädler, Bux, Mittermaier – Gaedke (67. Redl).

Tor: 0:1 Schmitzberger (66.).

Schiedsrichter: Thomas Ehrnsperger (Rieden) – Zuschauer: 100.