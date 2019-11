Ismaning verharrt nach 1:2 in Kottern in Abstiegszone

Allgäuer gnadenlos effektiv

von Nico Bauer schließen

Viermal hintereinander gab es keinen Sieger bei Fußballspielen mit Ismaninger Beteiligung und immer wusste man beim Bayernligisten nicht so recht, was man mit der Kickerei und den kleinen Teilerfolgen anfangen sollte. Diesmal gab es einen Sieger mit dem TSV Kottern, der 2:1 (1:0) gewann, aber auch diesmal wusste der Gast wieder nicht so recht, woran er eigentlich war.

Ismaning – Die Ismaninger haben keinen schlechten Auftritt hingelegt, hatten auch mehr Spielanteile und doch gab es nicht diese atemberaubenden Torchancen. Es war auch wieder wie immer, wenn auf der gegnerischen Trainerbank Esad Kahric sitzt, dem Offensivfußball eher egal ist und dennoch sind seine Teams immer überaus erfolgreich. Auch diesmal waren die Kotterner gnadenlos effektiv, was dann auch der Unterschied zwischen den Fußballmannschaften war.

„Wir haben eigentlich mehr Fußball gespielt“, sagt später der Ismaninger Trainer Mijo Stijepic, dessen Kicker bemüht waren, einiges versuchten und eben doch nicht die Lösungen fanden. Der letzte Pass kam nicht an, manchmal fehlte etwas Entschlossenheit und in der Phase mit der Brechstange hatten die langen Kerle in der Abwehr auch die Lufthoheit.

Das Spiel lebte von der Spannung, denn klar war das Ergebnis nur vier Minuten lang. Direkt nach dem 2:0 erzielte Bastian Fischer den Anschlusstreffer, aber das war es dann. Die beste Möglichkeit für den Lucky Punch hatte in der Nachspielzeit Maximilian Siebald, der einen Ball bekam, weil der Gegenspieler einen Fehler machte, aber dieser Finale Schussversuch flog über das Tor. In dieser Sekunde hatte sich das fünfte Unentschieden am Stück dann auch erledigt.

Ismanings Trainer Mijo Stijepic hat nun zweimal die schwere Kost gegen Kahric & Kottern hinter sich und beide Male gegen einen gnadenlos effektiven Gegner verloren. Seiner Mannschaft konnte er keinen Vorwurf machen. Vielmehr muss der Blick nun schnell nach vorne gehen, weil das Heimspiel gegen den Drittletzten SV Pullach richtungweisend ist. Ohne Siege kommen die Ismaninger nun einmal nicht aus der Abstiegszone der Bayernliga weg. Und so lange weiß man eben auch nicht, was man mit Unentschieden und dieser Saison knapp oberhalb der Abstiegsränge anfangen soll.

TSV Kottern – FC Ismaning 2:1 (1:0).

FCI: Fritz – Siebald, Ehret, Brandstetter (26. Kubina), Redl (67. Neuber) – Weber, Mori, Lopes (83. Moradi), Fischer, Hauk – Schädler.

Tore: 1:0 Rausch (19.), 2:0 Rausch (54.), 2:1 Fischer (58.).

Schiedsrichter: Markus Huber (Wurmannsquick) – Zuschauer: 211.