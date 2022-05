FC Ismaning verlängert mit Keeper Radic und Angreifer Schädler

Von: Nico Bauer

Der Vielseitige: Peter Schädler hat beim FC Ismaning verlängert. © Gerald Förtsch

Die grundsätzlichen Entscheidungen sind schon gefallen, weil die Fußballer des FC Ismaning nach einem stressfreien Klassenerhalt weiter Bayernliga spielen und die SpVgg Hankofen-Hailing als Aufsteiger erstmals an der Regionalliga teilnehmen darf. Im Duell Hankofen gegen Ismaning (Samstag, 16 Uhr) geht es noch um die Nebenziele, dass Hankofen die Meisterschaft gegenüber dem nicht aufstiegsberechtigten FC Ingolstadt II sichern und Ismaning den einstelligen Tabellenplatz festigen will.

Ismaning – „Es macht immer Spaß, in Hankofen zu spielen“, sagt der Ismaninger Trainer Mijo Stijepic. Mit dem gesicherten Ligaverbleib kann man das kleine Volksfest vor den Toren Straubings mit mehreren Hundert Zuschauern etwas mehr genießen. Stijepic macht deutlich, dass es in der Rückrunde auch Beispiele gebe für die Erfolgschance beim Tabellenersten.

Eine erfreuliche Nachricht war die Verlängerung des Vereins mit Cedo Radic, der mit vielen Vorschusslorbeeren vor der Saison in Ismaning anheuerte und sportlich ein Zugewinn ist. „Er hatte einen schweren Start, weil er erst verspätet in die Vorbereitung eingestiegen ist und dann Fabio Rasic so gute Leistungen brachte“, sagt Stijepic. Der junge Keeper aus der eigenen Jugend war ein gewaltiger Herausforderer und wird das auch bleiben. Trainer Stijepic gibt dem Duo mit den ähnlichen Nachnamen keine Freifahrtscheine: „Ich stelle auch in Zukunft den auf, der besser trainiert.“ Stijepic würde auch gerne den dritten Torwart Michael Heidfeld behalten, der kürzlich bei seinem ersten Bayernligaspiel eine gute Leistung ablieferte.

Die zweite Vollzugsmeldung des Sportlichen Leiters Walter Werner betrifft Peter Schädler, der dem FC Ismaning erhalten bleibt. Er kam als Stürmer und war diese Saison vor allem auf den Außenbahnen eine wichtige Option. „Solche Spieler sind ein Segen für jeden Trainer“, erklärt Stijepic. Er macht immer wieder deutlich, dass diese Vielseitigkeit ihm sehr wichtig ist.

Der 26-jährige Peter Schädler kam in der Abbruchsaison 2019/21 vom FSV Salmrohr und schoss fünf Tore in 13 Spielen. Diese Runde kommt er bei 23 Einsätzen auf zwei Tore, aber dafür bereitete der mannschaftsdienliche Offensivkicker mehrere Treffer vor. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Radic (Rasic) – Jobst, Tomasevix, Schaefer – Hofmann, Bux, Schädler, Yilmaz, Mittermaier – Gaedke, Hauk (David).