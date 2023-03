FC Ismaning verpasst es, sich abzusetzen

Von: Nico Bauer

Chancenplus zahlt sich nicht aus: Daniel Gaedke im Duell mit Dachaus Torhüter Maximilian Mayer. © Dieter Michalek

Null-Null klingt fürchterlich trist und traurig, vor allem wenn es sich um ein Fußballspiel direkt nach der Winterpause auf dem Ismaninger Kunstrasen handelt. Knapp 100 Zuschauer mussten beim 0:0 zwischen den Bayernligisten FC Ismaning und TSV Dachau 65 unter eisigem Wind schwer leiden. Das schlimmste Ismaninger Leid war jedoch ein halbes Dutzend vergebener Torchancen.

Ismaning – „Es war definitiv ein Unentschieden der besseren Sorte“, sagte der Ismaninger Trainer Mijo Stijepic, der einige gute Ansätze bei seiner Mannschaft sah. Defensiv ließ der FCI nicht viel zu und die wenigen Chancen der Gäste parierte Torwart Lorenz Becherer, der seine Beförderung zur Nummer eins bestätigte. Die Dachauer kamen selten zum Abschluss, weil sie bei ihren Angriffen oft falsche Entscheidungen trafen oder sich verzettelten.

Auf der anderen Seite machten die Ismaninger vieles richtig und hatten mit zwei Aluminiumtreffern in den ersten zehn Minuten das frühe Führungstor mit viel Pech verpasst. Erst scheiterte Yasin Yilmaz am Pfosten und kurz danach Dominik Hofmann noch einmal bei einer Ecke.

Die Ismaninger hatten auch etwas Pech mit Schiedsrichterentscheidungen. Mitte der ersten Hälfte lief Daniel Gaedke alleine auf den Torwart zu und wurde mit einem höchst zweifelhaften Abseitspfiff gestoppt. Nach einer Stunde lief Ryohei Nishikawa alleine aufs Tor zu, aber da wurde nach einem Foul der Vorteil abgepfiffen.

Und dann gab es noch die Kombination von Aluminium und Aufreger. In der 55. Minute spielten die Platzherren einen Angriff vorbildlich aus und die Hereingabe setzte Daniel Gaedke an die Latte. Zwei Meter vor dem leeren Tor wollte Yasin Yilmaz abstauben, aber es reichte nicht ganz und dann verstand Blau-Weiß die Welt nicht mehr. Der ehemalige Garchinger Orkun Tugbay hatte per Hand zur Ecke geklärt, aber der Elfmeterpfiff blieb diesmal aus. In den entscheidenden Situationen des Spiels fehlte immer ein kleines bisschen Glück, um sich mit der Führung zu belohnen.

Am Ende war das 0:0 ärgerlich für den FCI, der die klareren Chancen hatte und dem Sieg näher war. „Wir müssen nur unsere Chancen verwerten“, sagte Mijo Stijepic. Der gehaltene Vorsprung von sechs Punkten auf die Abstiegsrelegation war eher ein geringer Trost, weil man sich mit drei Punkten ein deutlich komfortableres Polster nach hinten hätte verschaffen können. (NICO BAUER)

FC Ismaning – TSV Dachau 65 0:0.

FCI: Becherer - Redl, Krizanac (77. Steindorf), Weber, Kubina - Hofmann - Nishikawa, Bux (75. Kollmann), Yilmaz, Mittermaier (46. Jobst) - Gaedke.

Schiedsrichter: Florian Fleischmann (Kreith) – Zuschauer: 100.