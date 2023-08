FC Ismaning gewinnt „Schicksalsspiel“ – SC Kirchheim weiter sieglos

Vergeblich gekämpft: Der Kirchheimer SC. Foto: Schmoeller © Schmoeller

Der FC Ismaning holt im Krisenderby in Garching den ersten Dreier, Kirchheim erlebt die nächste Totalabfuhr. Der 8. Spieltag der Bayernliga Süd im Überblick.

München – Noch im Trubel der Aufstiegs-Euphorie hatte der Kirchheimer „Unterschiedsspieler“ Korbinian Vollmann die Warnung ausgesprochen: „Vorsicht, in der Bayernliga wartet eine ganz andere Herausforderung auf uns“. Der Ex-Profi des TSV 1860 in Reihen des Kirchheimer SC sollte Recht behalten, denn nach acht Spieltagen ist der Liga-Neuling immer noch sieglos.

Trainer Steven Toy hoffte vor dem Heimspiel gegen den TSV Kottern zumindest auf einen Teilerfolg: „Der Anpassungsprozess an die neue Spielklasse sollte bald abgeschlossen sein“.

Nichts war´s, der KSC erlebte am Freitagabend erneut einen schweren Dämpfer und verlor mit 3:5. Die vom Ex-Bayern-Profi Frank Wiblishauser trainierten Allgäuer führten dabei nach 70 Minuten bereits mit 5:0. In der Schlussphase zeigte der Tabellenletzte immerhin Moral, Noel Pfeiffer (85.), Sebastian Zielke (88.) und Alessandro Cazorla (90.) sorgten für Ergebnis-Kosmetik. Für Kirchheimer, die längst erkannt haben, wo der Schuh drückt: Schwer fassbare 28 Gegentreffer in den ersten acht Spielen zeigen die heftige Überforderung des Teams in der Defensive.

FC Ismaning gewinnt „Schicksalsspiel“ gegen VfR Garching

Selbst die Beteiligten sprachen vor dem Nord-Derby zwischen dem VfR Garching und dem FC Ismaning von einem „Schicksalsspiel“, weil die beiden ehemaligen Regionalligisten einen katastrophalen Start in diese Saison erwischt hatten. Jetzt ist die „Not“ am Seestadion noch größer geworden, denn die Garchinger sind mit der 1:2-Heimpleite auf den vorletzten Rang abgerutscht. Für die Gastgeber gab es bereits nach einer Viertelstunde den ersten Rückschlag, denn Marc Perkuhn kassierte die rote Karte nach einem groben Foulspiel. Das Team von Trainer Rico Basta wehrte sich trotzdem bis zur Pause nach Leibeskräften und ging nach 35 Minuten sogar durch Roman Gertsmann mit 1:0 in Führung.

Im zweiten Abschnitt machte sich die personelle Unterlegenheit der Garchinger aber immer mehr bemerkbar und Ismaning übernahm das Kommando. Für den Ausgleich sorgte Robert Rohrhirsch nach einer Stunde. Der eingewechselte Özcan Özbek sorgte kurz vor dem Spielende mit dem 1:2 für Jubel im Lager der Ismaninger, die damit endlich den ersten Saisonsieg verbuchen konnten.

TSV Dachau 1865 siegt nach zwei Niederlagen in Folge beim TSV Rain

Noch nicht so dramatisch war die Lage des TSV Dachau 1865 trotz dreier siegloser Partien in Folge. Doch nun gab es ja mal wieder einen Dreier. Beim Regionalliga-Absteiger TSV Rain/Lech gewann das Team von Orhan Akkurt überraschend mit 2:1. Antonios Masmanidis sorgte nach 20 Minuten für den ersten Treffer der Dachauer, die selbstbewusst auftraten. Nach einer Stunde sorgte Marcel Kosuch mit dem 0:2 für die Vorentscheidung. Die Gastgeber konnten erst in der Nachspielzeit per Elfmeter noch verkürzen – der Auswärtssieg der Dachauer geriet dadurch nicht mehr in Gefahr.

Unterschiedliche Gefühlswelten bei den Topteams der Regionalliga Bayern

Recht unterschiedlich verlief der achte Spieltag für die Topfavoriten der Liga: So musste die Partie zwischen Schwaben Augsburg und dem TSV Landsberg, beim Stande von 2:1 für die Gastgeber, wegen eines Unwetters abgebrochen worden. Der FC Pipinsried erreichte in Kirchanschöring nur ein 1:1, erzielte dabei kurioserweise beide Tore. Benedikt Lobenhofer unterlief ein Eigentor (31.), Simon Rauscheder (44.) rettete dem Ex-Regionalligisten wenigstens einen Punkt. Mit einem Lucky-Punch kehrte der SV Heimstetten aus Sonthofen zurück. In der langen Nachspielzeit traf Hugo Heise für die Mannschaft von Trainer Roman Langer zum 0:1-Endstand. (Klaus Kirschner)