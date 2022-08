FC Ismaning: Vor dem Spitzenspiel erst einmal die Hausaufgaben machen

Von: Nico Bauer

Ismanings Trainer Mijo Stijepic: „Wenn wir schon an Deisenhofen denken, dann verlieren wir sicher in Dachau.“ © Gerald Förtsch

Nach vier Spieltagen ist die Tabelle der Fußball-Bayernliga noch nicht wirklich aussagekräftig. Das gilt auch für die bisherigen drei Siege des Zweiten FC Ismaning, aber dieses 4:1 gegen Schalding-Heining war nun einmal ein Statement. Nach einem Galasieg, mit dem der Regionalligaabsteiger noch sehr, sehr gut bedient war. Vor dem Ismaninger Gastspiel beim TSV Dachau 65 (Samstag, 17 Uhr) werden die Ismaninger immer mehr als Geheimfavorit für die vorderen Plätze wahrgenommen.

Ismaning – Nach dem sensationellen Spiel gegen Schalding-Heining könnte es kommenden Dienstag das nächste Spektakel geben gegen den aktuellen Spitzenreiter FC Deisenhofen. Für den Kick Zweiter gegen Erster im eigenen Stadion müsste in Dachau gewonnen werden. Genau diesen Gedanken verbietet Trainer Mijo Stijepic: „Wenn wir schon an Deisenhofen denken, dann verlieren wir sicher in Dachau.“ Die von dem ehemaligen Ismaninger Spieler Alexander Weiser trainierte Mannschaft hat einige Topspieler, denen man nicht viel Platz geben darf. So hat der ehemalige Heimstettner Sebastiano Nappo in vier Spielen schon drei Tore geschossen und zusammen mit Marcel Kosuch immer wieder nett gezaubert. „Wenn du da nicht auf der Höhe bist“, warnt Stijepic, „dann kann das ein sehr langer Samstag werden. Die Dachauer wissen etwas mit der Kirsche anzufangen.“

Mit dem Ball hat der TSV Dachau schon ansehnlich gekickt, aber eben auch satte zehn Gegentore und damit den Höchstwert der Liga kassiert. Die offensiv zuletzt extrem starken Ismaninger dürften einige Ansatzpunkte haben. „Wir fahren jedenfalls mit breiter Brust dorthin“, sagt Stijepic. Vor den drei Nachbarschaftsduellen mit Dachau 65, Deisenhofen und kommenden Freitag Garching geht er nicht davon aus, große Motivationsreden schwingen zu müssen.

Und Daniel Gaedke darf davon ausgehen, wieder von Beginn an zu spielen. Der Stürmer wurde bislang zweimal ein- und zweimal ausgewechselt mit fünf Toren als Resultat. Damit ist er aktuell der beste Torjäger der Bayernliga. „Er muss jetzt am Boden bleiben und weiter hart arbeiten“, ist die Botschaft von Stijepic, der früher selbst ein verehrter und gefürchteter Stürmer war. An Gaedke gefällt ihm, dass dieser Kritik annimmt und daraus lernt. Zudem habe er im Vergleich zu seiner Zeit bei Landesligist Freising neben der sportlichen Weiterentwicklung auch rund acht Kilogramm abgenommen. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Radic - Roth, Jobst, Krizanac - Hofmann, Weber, Mittermaier, Yilmaz, Lommer - Gaedke, Kollmann (Davydov).