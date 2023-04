FC Ismaning vor Match gegen Memmingen - „Ich brauche keinen Spieler zu motivieren“

Von: Nico Bauer

Teilen

FCI-Trainer Mijo Stijepic freut sich auf eine Truppe, „die mit Ex-Profis und guten Jungs gespickt ist“. © Robert Brouczek

In den vergangen fünf Spielen hat der FC Ismaning viermal gepunktet (zwei Siege, zwei Unentschieden) und mit einem weiteren Sieg hätte der Fußball-Bayernligist den Klassenerhalt sehr wahrscheinlich geschafft. Das Gastspiel beim FC Memmingen an diesem Freitag (19.30 Uhr) ist eine extrem schwere Aufgabe.

Ismaning – Regionalliga-Absteiger FC Memmingen hat in der Vorwoche zwar nur 0:0 in Erlbach gespielt, davor aber fünfmal in Serie gewonnen und in den sechs Spielen gerade einmal zwei Gegentore kassiert. Mit dem Lauf sind die Memminger auf den zweiten Tabellenplatz geklettert und können auch den Ersten Schalding-Heining bei fünf Zählern Rückstand noch einholen. Für die Meisterschaft darf sich Memmingen aber keinen Ausrutscher mehr leisten.

Bei allem Respekt, aber wir fahren zum Bayernligisten FC Memmingen und nicht zum Estadio Bernabeu in Madrid.

Das weiß auch Mijo Stijepic, der mit seiner Außenseiterrolle gut leben kann. „Das ist eine Truppe, die mit Ex-Profis und guten Jungs gespickt ist“, sagt der Ismaninger Trainer zu der Fahrt ins Allgäu. Mit Spielern wie dem extrem präsenten Stürmer Dominik Stroh-Engel habe man eine Aufgabe, aber eben auch ein Highlight: „Es macht Spaß, bei Flutlicht und vielen Zuschauern gegen so eine Mannschaft zu spielen. Ich brauche keinen Spieler zu motivieren.“

Allerdings erwartet Stijepic in diesem Fall auch, dass die Ismaninger den Eindruck des Hinspiels wieder geraderücken. Da lagen sie zur Pause 0:4 hinten und waren am Ende mit einer 2:5-Niederlage noch gut bedient. Stijepic ärgert nicht die Niederlage gegen eine Spitzenmannschaft, sondern die seinerzeit hergeschenkten Tore. „Wir wollen den wahren FC Ismaning zeigen“, sagt Stijepic, der gegenüber dem jüngsten Spiel gegen Hallbergmoos wieder Daniel Bux im Kader hat. Und Stijepic sagt auch: „Bei allem Respekt, aber wir fahren zum Bayernligisten FC Memmingen und nicht zum Estadio Bernabeu in Madrid…“ (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Becherer - Mittermaier, Jobst, Krizanac, Kubina - Roth, Bux (Steindorf), Yilmaz, Redl, Steindorf (Nishikawa) - Gaedke (Kollmann).