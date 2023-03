FC Ismaning: Vorhandenes Niveau auf den Platz bringen

Von: Nico Bauer

Initiative ergreifen: Ismaning (Jonas Redl; l.) kann komfortablen Abstand zur Abstiegsrelegation halten. © Dieter Michalek

Längst haben sich alle daran gewöhnt, dass die Tabelle in der Fußball-Bayernliga jeden Sonntagabend nur eine Momentaufnahme ist, bis der Wahnsinn in die nächste Runde geht. Der FC Ismaning hat nach dem fulminanten Sieg in Kirchanschöring nun mit dem Heimspiel gegen den SV Erlbach (Samstag, 14 Uhr, Stadion) die Chance, den Abstand zur Abstiegsrelegation weiter komfortabel zu halten. Zu den 40 Punkten, mit denen es sich nicht sorgenfrei, aber doch besser leben lässt, fehlen neun Runden vor Schluss noch sieben Punkte.

Ismaning – Erlbach ist so ein bisschen der kleine Bruder des letzten Gegners Kirchanschöring. Beide Vereine vertreten das östliche Oberbayern in der Bayernliga und haben eine ähnliche Fußball-Philosophie. Beide Clubs kicken ohne Chichi und geben auch dem Zweikampf eine künstlerische Note. „Erlbach spielt Männerfußball“, sagt der Ismaninger Trainer Mijo Stijepic, aus dessen Mund die Worte höchsten Respekt verkörpern.

Die Ismaninger müssen für den ersten Heimsieg und das erste Heimtor 2023 beim dritten Anlauf (0:0 gegen Dachau, 0:3 gegen Garching) ähnlich gegenhalten wie am vergangenen Wochenende, als sie 3:2 in Kirchanschöring siegten. Das Spiel war aber eher ein gefühltes 5:1.

Gegen Erlbach haben die Ismaninger in den bisherigen drei Ligaspielen der beiden Vereine erst einen Punkt geholt und vor allem ist das 0:5 unvergessen, als sie sich vor mehreren Hundert Zuschauern zur Lachnummer machten. Erlbach musste für das Schützenfest eigentlich nur die Ismaninger Geschenke annehmen. Vor dem Rückspiel kann man deshalb nicht von der offenen Rechnung sprechen, sondern eher von dem FC Ismaning, der gerne sein eigentliches Niveau zeigen möchte.

Die Ismaninger haben das ähnliche Personal wie in der Vorwoche zur Verfügung und auch keinen Grund für Wechsel. Nur Nikolai Davydov weilt noch bei der Nationalmannschaft von Kirgistan. Für den Heimsieg reicht aber nicht die 1:1-Kopie der Taktik aus der Vorwoche, als die Ismaninger defensiv stabil standen und konterten. Diesmal ist nicht zu erwarten, dass sich Erlbach nennenswert an der Partie Spiel beteiligt. Schon beim 2:0-Sieg in Garching ließ der Aufsteiger dem VfR den Ball und machte aus wenigen Angriffen zwei Tore.

Voraussichtliche Aufstellung: Becherer - Mittermaier, Jobst, Krizanac, Kubina, Roth, Bux (Yilmaz), Redl, Nishikawa - Gaedke, Kollmann.