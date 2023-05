FC Ismaning wächst an seinen Aufgaben

Von: Nico Bauer

Ismaning – Je größer die Aufgabe, desto besser performt des FC Ismaning. In dieser Bayernliga-Saison war alles dabei von der Tabellenführung in der Vorrunde bis zu einem Negativlauf, der den Verein kurzzeitig zum Teilnehmer des Abstiegskampfs machte. Der letzte Eindruck ist aber das gefühlte Spitzenteam, das erst beim Zweiten Memmingen 1:0 gewann und dann am Freitag 3:2 beim Dritten Kottern.

„Wir haben wieder einen ähnlichen Punkteschnitt wie in der vergangenen Saison“, sagt Trainer Mijo Stijepic, dessen Team bei aktuell 47 Zählern in den letzten beiden Spielen noch die 50er-Grenze schaffen kann. Nach einem zwischenzeitlichen Negativlauf bestätigt sich für Stijepic nun auch, dass sich über eine ganze Saison Glück und Pech ausgleicht. Über die fünf bis sechs Punkte, die seine Mannschaft mehr haben könnte, möchte sich der Trainer nicht beschweren.

Das Gastspiel in Kottern bestätigte Stijepic wieder in seiner Fußballphilosophie. Wenn man die Basics auf den Platz bekommt, dann kommen die schönen Feinheiten des Spiels von alleine. Und das war das 3:2, bei dem der Ball wunderbar lief zu dem eigentlich angeschlagenen Ryohei Nishikawa, der zur Pause kam und den Unterschied an diesem Tag machte.

Gefühlt war die gesamte Ismaninger Bank in Kottern eine Sammlung angeschlagener Kicker, die aber nach einer eher mäßigen ersten Hälfte ran mussten. Früh verloren die Ismaninger ihren Verteidiger Alexander Jobst, der mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden musste. Trotz einiger Handicaps brachte die Bank dann die Wende und den letztlich auch verdienten Sieg.

Nun freut sich der FC Ismaning im letzten Heimspiel kommenden Freitag auf das Starensemble des TSV Landsberg, das nahezu raus aus dem Aufstiegsrennen ist. „Gegen die Kracher-Mannschaften sind wir auch ein Kracher“, sagt Stijepic. Nach den Siegen in Memmingen und Kottern würde ein Heimerfolg gegen Ex-Profi Sascha Mölders und seine Nebenleute gut in das Bild passen. Mit noch einem Sieg wäre der Saisonabschluss mit einem einstelligen Tabellenplatz dann auch sicher. (nb)