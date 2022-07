FC Ismaning will an die Topsaison anknüpfen

Von: Nico Bauer

Teilen

Zum Führungsspieler aufgestiegen: Kapitän Daniel Weber kommt aus dem eigenen Nachwuchs. © Dieter Michalek

Nach Jahren des Abstiegskampfes hatte der FC Ismaning in der vergangenen Saison Ruhe im Abstiegskampf, spielte schönen Fußball und war als Sechster der Bayernliga so gut wie schon lange nicht mehr. In der an diesem Samstag (17 Uhr) in Nördlingen beginnenden Runde wollen die Ismaninger ihre Topsaison bestätigen.

Ismaning – Diesen Sommer gab es in Ismaning Neuzugänge und gefühlte Neuzugänge. In der Vorsaison fehlten Trainer Mijo Stijepic in der Regel um die zehn Spieler. Juwelen aus der eigenen Jugend wie Bastian Lommer oder Jonas Redl waren mehr verletzt als einsatzfähig. Solche Spieler sind nun gefühlte Neuzugänge, zumal solche Kicker immer spielen, wenn sie fit und gesund sind.

Bei der Personalplanung sind sich die Ismaninger treu geblieben. Einen Wechsel gab es nur im Angriff, wo nun Peter Schädler hineinwachsen soll und die Ismaninger mit völlig unterschiedlichen Spielertypen unberechenbar für die Konkurrenz sein wollen. Wenn es eng werden könnte, dann vorne. Schließlich muss der Überraschungsmann des Vorjahres Daniel Gaedke seine Topleistungen auch erst einmal bestätigen.

Der FCI verfolgt seine Linie und verstärkt die Talente aus der eigenen Jugend mit erfahrenen Führungsspielern wie Alexander Jobst in der Abwehr, Dominik Hofmann auf der Sechs oder Edeltechniker Yasin Yilmaz im offensiven Bereich. Mit Kapitän Daniel Weber ist ein erster Spieler aus dem eigenen Nachwuchs mittlerweile auch schon zum Führungsspieler aufgestiegen.

Bei dem Blick auf die neue Saison stellt Trainer Mijo Stijepic fest, dass die Ismaninger nun einen breiteren Kader haben bei derzeit nur wenigen Ausfällen (Daniel Bux, Clemens Kubina) muss man sich sogar damit auseinandersetzen, wie viele Spieler man maximal auf den Spielberichtsbogen schreiben darf.

Stijepic geht etwas vorsichtig in die Saison, weil die Ismaninger keine optimale Vorbereitung hatten durch Sonderereignisse wie die Feier zum 100-jährigen Vereinsbestehen. Fit ist das Team, aber in den Testspielen gab es Licht und Schatten. Auch zuletzt beim 3:2 gegen den Kreisligisten FC Finsing (Tore: Daniel Gaedke, Yannick Schad, Elias Kollmann) ließ der FCI Torchancen für zwei Spiele aus. Das muss besser werden, wenn die Ismaninger nun beim Aufsteiger TSV Nördlingen antreten. Mijo Stijepic erwartet eine sehr kompakte Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Radic – Jobst, Weber, Krizanac – Hofmann, Schad, Lommer (Steindorf), Mittermaier (Redl), Yilmaz – Schädler (Kollmann), Gaedke.