Yasin Yilmaz führt den FC Ismaning zum Sieg

Von: Nico Bauer

Yasin Yilmaz sorgt für die Ismaninger 2:1-Führung. © Archiv mm

In Sachen Klassenerhalt sollten mit nun 42 Punkten für den FC Ismaning alle Fragen beantwortet sein. Sportlich demonstrierte der Bayernligist seine Liga-Befähigung eindrucksvoll mit einer starken Leistung und einem unstrittigen 3:1 (1:1) bei Türkspor Augsburg.

Ismaning – Ismaning legte los wie die Feuerwehr und hatte von Beginn an richtig Pech. Direkt vom Anpfiff weg ergab sich mit dem ersten Ball nach vorne die erste Großchance, bei der Maurice David am Torwart scheiterte. Die nächste Möglichkeit auf das frühe Tor war nach fünf Minuten eine Ecke von Yasin Yilmaz und der Kopfball von Clemens Kubina an die Latte. Großchance Nummer drei hatte dann der in der Vorrunde noch für die Augsburger Türken spielende Yasin Yilmaz, dessen abgefälschter Distanzschuss an den Pfosten krachte.

Mitte der ersten Halbzeit wäre eine 3:0-Führung von superstarken Ismaningern gegen hilflose, wie ein Absteiger auftretende Augsburger eigentlich logisch gewesen. Aber dann führten die Augsburger und konnten sich das selbst nicht so wirklich erklären. Daniel Weber ließ das Bein stehen, über das Mayande Sall dankbar herüberrollte und dann auch noch den Elfmeter verwandelte (38.).

Für ein bisschen Gerechtigkeit sorgte Angelo Hauk mit einem ganz feinen Törchen. Erst schien er vom Torwart im Eins-gegen-Eins abgedrängt und nach zwei Sekunden Bedenkzeit hob Hauk den Ball liebevoll aus spitzem Winkel über den Torwart hinweg ins lange Eck (44.).

Die wahre Gerechtigkeit folgte dann nach der Pause, weil der FCI einfach zu überlegen war und sich das einfach auf der Anzeigetafel bemerkbar machen musste. Wie beim Augsburger 1:0 holte dann auch Angelo Hauk einen Elfer raus, der stark nach Konzessionsentscheidung roch. Yasin Yilmaz knallte den Elfer dann einfach mal rechts oben in den Winkel und lieferte einen Beitrag zur Diskussion, wie der perfekte Elfer geschossen sein sollte.

Weitere fünf Minuten später flankte der Edeltechniker so wunderbar, dass Maurice David kaum noch daneben köpfen konnte.

Nun hatte sich der FC Ismaning endlich belohnt für die beeindruckende Leistung der ersten Hälfte. Damit war nach zwei Auswärtssiegen von Yilmaz mit Augsburg in der Vorrunde in Ismaning auch der Yilmaz-Auswärtsdreier mit Ismaning in Augsburg nahezu perfekt. In der Schlussphase ließen die Ismaninger vieles liegen und verzichteten auf die Möglichkeit, den sich aufgebenden Gegner abzuschießen.

Türkspor Augsburg – FC Ismaning 1:3 (1:1)

FCI: Radic - Jobst, Weber, Kubina - Krizanac, Roth, Yilmaz, Mittermaier, Bux (72. Steindorf) - David (78. Gaedke), Hauk Tore: 1:0 Sall (38., Foulelfmeter), 1:1 Hauk (44.), 1:2 Yilmaz (50., Foulelfmeter), 1:3 David (55.). Schiedsrichter: Richard Conrad (Aschheim) Zuschauer: 70.