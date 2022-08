Yasin Yilmaz schießt Ismaning in engem Derby mit Garching zum 1:0

Von: Nico Bauer

Effektiv: Yasin Yilmaz (blau; mit Garchings Christian Wimmer) trifft nach 80 Minuten zum 1:0 für Ismaning. © Förtsch

Fußball ist gnadenlos. Der VfR Garching machte im Isarderby gegen den FC Ismaning das Spiel, aber der Bayernliga-Tabellenführer das Tor. Yasin Yilmaz besiegte Garching mit seinem 1:0 (0:0) kurz vor Schluss.

Garching/Ismaning – Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze und diesmal war nicht so wirklich zu sehen, wer das Kellerkind und wer der zuletzt Fußball zelebrierende Tabellenführer war. In der ersten Halbzeit machten mutige Garchinger das Spiel, während der FC Ismaning abwartend agierte. Allerdings haben die Ismaninger derzeit auch die mit weitem Abstand beste Ersatzbank der Liga. Dort wartete unter anderem auch Tormaschine Daniel Gaedke auf seinen Einsatzbefehl.

Bei der besten Chance der Garchinger scheiterte Antonios Masmanidis im Eins gegen Eins an Torwart Lorenz Becherer. Er bekam den Vorzug vor Cedo Radic im Ismaninger Tor und machte einen abgeklärten Eindruck. Gefühlt kann der Ismaninger Trainer Mijo Stijepic derzeit nichts falsch machen, egal wer wann, wo und warum spielt.

Mit gleich drei Wechseln in der Halbzeit zeigte Mijo Stijepic, dass der abwartende Auftritt der ersten 45 Minuten so nicht geplant war. Positiv für den Anhang aus der Nachbargemeinde war, dass es 0:0 stand und der hereingekommene Super-Gaedke mit einem Tor schon das blau-weiße Fußballmärchen hätte fortschreiben können.

Die Marschrichtung auf dem Platz änderte sich aber nicht wirklich. Garching spielte weiter mutig nach vorne und sammelte Fleißpunkte, auch wenn die ganz großen Torchancen rar waren. In der Nähe des gegnerischen Strafraums treffen die Garchinger zu oft falsche Entscheidungen, was mit einem nicht allzu großen Selbstvertrauen zu tun hat und eben auch fehlender Erfahrung.

Dennoch hatte sich der VfR in der Summe das 1:0 verdient, aber Fußball ist Ergebnissport und Ismaning hat eben den besten Spieler der Bayernliga: Yasin Yilmaz. In der 80. Minute behauptete Daniel Gaedke am Elfmeterpunkt den Ball mit dem Rücken zum Tor und legte ab zu Yasin Yilmaz, der an der Strafraumgrenze abzog und flach links unten die Kugel versenkte. Der Ex-Profi zeigte den Garchingern auf extrem schmerzhafte Art und Weise, was effektiver Fußball ist. Und Daniel Gaedkes Assist war gefühlt der neunte Saisontreffer.

Kurz nach dem 0:1 hätte Ismaning in die VfR-Schockstarre hinein fast noch das zweite Tor geschossen. So aber gab es noch einmal die kleine Schlussoffensive, bei der auch Torwart Maximilian Retzer mitstürmte. (NICO BAUER)

VfR Garching – FC Ismaning 0:1 (0:0).

Garching: Retzer - Kehl, Hofmaier, Basta, Salassidis - M. Niebauer, Reich (69. Garbija), Wimmer, Zettl (87. Milic) - Masmanidis (50. Thee), Rohrhirsch (79. Ljubicic).

Ismaning: Becherer - Mittermaier, Jobst, Roth (46. Krizanac), Kubina - Weber (46. Hofmann), Bux (69. Lommer), Yilmaz, Redl (69. Davydov), Nishikawa - Kollmann (46. Gaedke).

Tor: 0:1 Yilmaz (80.).

Schiedsrichter: Quirin Demlehner (Eggenfelden) – Zuschauer: 250.