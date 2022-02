FC Ismaning: Zwei Senkrechtstarter fallen aus

Von: Nico Bauer

Bastian Lommer fällt nach Sprunggelenksoperation länger aus. © Fupa

Die Zahlen haben an sich gepasst, aber Trainer Mijo Stijepic war alles andere als zufrieden mit dem 3:0 (1:0) des Bayernligisten FC Ismaning gegen den eine Klasse tiefer spielenden TuS Holzkirchen. Den Ismaningern fehlte zeitweise die Souveränität und darüber hinaus hat man nach einer überstandenen Coronawelle eine weiter schwierige Vorbereitung.

Ismaning – Mit dem Sieg ohne Gegentor haben die Ismaninger grundsätzlich ihre Hausaufgaben erledigt, aber zwischenzeitlich hätte sich niemand über einen Rückstand beschweren können. Nach einer Viertelstunde hätte Holzkirchen einen Elfmeter bekommen müssen und dann verhinderte Fabio Rasic mit einer guten Parade die Führung des Landesligisten. Die 1:0-Pausenführung durch den Treffer von Daniel Gaedke (42.) war eher glücklich.

Nach dem Seitenwechsel bekamen die Ismaninger mehr Kontrolle über das Spiel und sie verdienten sich den späten Doppelpack durch Peter Schädler (73.) und Daniel Bux (75.).

FCI-Trainer Mijo Stijepic blickt dennoch mit etwas Bauchweh dem Punktspielstart in gut einer Woche entgegen. Nach mehreren Corona-Infektionen haben die Spieler unterschiedliche Fitness-Stände, was derzeit den Trainingsbetrieb sehr kompliziert macht. Zumindest befindet sich kein Kicker mehr in Quarantäne und es besteht Hoffnung, dieses Thema nun abschließen zu können.

Zu Corona kommen aber auch Verletzungen von zwei Senkrechtstartern der Vorrunde, die den Ismaningern richtig weh tun. Joshua Steindorf wird mit einem Sehneneinriss etwa zwei Monate pausieren müssen und Bastian Lommer erwischte es noch härter mit einer Operation am Sprunggelenk. „Ich würde gerne ein oder zwei Wochen später in die Punktrunde starten“, sagt Mijo Stijepic angesichts der aktuellen Situation. (NICO BAUER)