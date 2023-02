Benefiz-Turnier für Erdbeben-Opfer in der Türkei – FC Perlach stellt Spendenaktion auf die Beine

Von: Sebastian Isbaner

WhatsApp Image 2023-02-14 at 13.28.44.jpeg © FC Perlach

Nach der Katastrophe in der Türkei liegt das Land noch immer in Schutt und Asche. Der FC Perlach hat aus Unterstützung ein Benefiz-Turnier organisiert.

Perlach – Nach dem verheerenden Erdbeben herrscht weiterhin Ausnahmezustand in der Türkei und Syrien. Viele Tausend Menschen verloren bei dieser Katastrophe ihr Leben. Als Unterstützung werden dieser Tage einige Spendenaktionen ins Leben gerufen, um den Erdbeben-Opfern zu helfen.

FC Perlach organisiert Benefiz-Turnier mit lokalen Vereinen aus Unterstützung für die Türkei

Auch die Verantwortlichen des FC Perlach wollen dabei helfen und etwas unternehmen. Aus diesem Grund hat der Trainer der Münchner, Björn Kramer, ein Benefiz-Turnier auf die Beine gestellt. Vier Mannschaften werden an den Start gehen. Die erste und zweite Mannschaft des FC Perlach, Niksarspor München und RB Petrolspor.

„Wir hatten Sonntag ein Testspiel und Niksarspor und Petrolspor spielen auf der selben Anlage wie wir. Ich habe sie einfach mal angesprochen, ob wir ein Benefizspiel für die Türkei machen wollen. Die Mannschaften haben zugesagt und drei, vier Telefonate später stand dann auch schon das Benefizturnier fest“, so Kramer im Gespräch mit FuPa Oberbayern/Fussball-Vorort.

Das Turnier wird sechs Spiele im Jeder-gegen-Jeden-Format umfassen. „Wir spielen Jeder-gegen-Jeden jeweils 30 Minuten lang. Danach kann jeder noch in die Wirtschaft gehen und Champions League schauen. Alle beteiligten Vereine werden etwas spenden. Auch bei den Zuschauern werden Spendenboxen herumgehen, um den Betroffenen in der Türkei zu helfen“, sagt Kramer.

FC Perlach: Trainer Kramer übernahm Organisation des Turniers selber

Offiziell beim BFV ist das Turnier nicht angemeldet. Die Organisation und die Suche nach Schiedsrichtern hat der 36-Jähriger selber auf sich genommen. „Das Turnier ist nicht offiziell beim Verband gemeldet, dass wäre zu umständlich gewesen und hätte spontan zu lange gedauert. Wir haben einen vereinsinternen Schiedsrichter gefragt. Der hat sofort zugesagt und zwei seiner Schiedsrichter-Kollegen sind jetzt auch mit von der Partie.“

Das Turnier beginnt am Dienstag, den 14. Februar, um 19.30 Uhr, Krehlebogen 13 in München. Alle Zuschauer und Fans sind herzlich eingeladen, beim Benefizturnier vor Ort zu sein und mit einer kleinen Wohltat diese Spendenaktion des FC Perlach für die Erdbeben-Opfer in der Türkei zu unterstützen. (Sebastian Isbaner)