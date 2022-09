FC Aschheim nach Elfmeterschießen weiter

Von: Guido Verstegen

Teilen

Aschheim – Fußball-Bezirksligist FC Aschheim hat durch ein 4:3 nach Elfmeterschießen beim FC Alte Haide die nächste Runde im Toto-Pokal erreicht. In der Lotterie Elfmeterschießen war auf Pascal Jakob Verlass: Der 31-jährige Keeper des FC Aschheim wehrte in der vierten Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene gleich drei Versuche des FC Alte Haide ab und trug so maßgeblich dazu bei, dass der Bezirksligist die Oberhand behielt.

Aschheims Trainer Thomas Seethaler hatte die Rotationsmaschine angeworfen, schonte einige seiner Stammkräfte und baute auch seine Dreierkette vor dem eigentlichen Ersatzkeeper Leon Westner komplett um. „Wir wussten, dass es unter diesen Umständen schwierig wird“, sagte Seethaler, „zumal wir auch noch fleißig durchgewechselt haben und eben vielen Spielern eine Chance gegeben haben, die zuletzt nicht so zum Zug gekommen sind.“

Kreisligist Alte Haide ging auf dem kleinen Kunstrasen mit großem Einsatz und Engagement zu Werke, brachte das gegnerische Tor immer wieder in Gefahr und erzielte in der 55. Minute die Führung. Nach einem Freistoß traf Alexander Späck per Kopf, räumte dabei allerdings aus Sicht Seethalers Torwart Westner komplett ab: „Ein klares Foul, Leon musste dann auch mit Verdacht auf Gehirnerschütterung raus.“

Für Western kam Stammkeeper Jakob, der einige Male super reagierte und später dann zum Elfmeterkiller avancierte. Die Gäste taten sich weiterhin schwer, steckten aber nicht auf und bejubelten in der Nachspielzeit den druchaus glücklichen Ausgleichstreffer: Der eingewechselte Hanns Wagner köpfte eine Flanke des ebenfalls eingewechselten Domenico Contento zum 1:1 ein (90.+4). Im Elfmeterschießen waren dann Maximilian Finke, Domenico Contento und Lenny Gremm für Aschheim erfolgreich. guv