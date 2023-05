1. FC Schweinfurt gegen SpVgg Unterhaching LIVE: 27. Saisontor! Hobsch gleicht per Elfer aus

Von: Michael Zbytek

Die Unterhachinger reisen nach Schweinfurt zur Generalprobe. © Sven Leifer

Am 38. Spieltag der Regionalliga empfängt der 1. FC Schweinfurt den Meister aus Unterhaching. Wir berichten im Live-Ticker.

38. Spieltag der Regionalliga Bayern: 1. FC Schweinfurt - SpVgg Unterhaching

Für die Vorstädter steht die Generalprobe für die Aufstiegsspiele an. Schweinfurt spielt noch um den fünften Tabellenplatz gegen Aschaffenburg.

Anpfiff ist um 18 Uhr im Sachs-Stadion. Wir berichten im Live-Ticker.

1. FC Schweinfurt gegen SpVgg Unterhaching im Live-Ticker: Besteht der Meister die Generalprobe?

Schweinfurt/Unterhaching – Der kommende Gegner der SpVgg Unterhaching dürfte ein guter Härtetest für die anstehenden Aufstiegsspiele in 3. Liga sein. Die Schweinfurter spielen sich zurzeit in einen regelrechten Rausch und konnten sieben der letzten acht Partien für sich entscheiden. Der FC hätte mit etwas Glück sogar noch die Chance auf den fünften Platz der Tabelle.

Nachdem Sandro Wagner, der zurzeit mit einer Rückkehr zum FC Bayern in Verbindung gebracht wird, die letzten zwei Spieltage seine Stammkräfte geschont hatte, könnte sich in der heutigen Elf möglicherweise die Startaufstellung für die Spiele gegen Energie Cottbus zeigen.

Zudem kann der 35-Jährige auf den kompletten Kader zurückgreifen, mit Ausnahme des langzeitverletzten Maurice Krattenmacher. Auch Mittelfelfeldspieler Maximilian Welzmüller ist nach überstandener Fußverletzung wieder einsatzbereit.

SpVgg Unterhaching: Führungstreffer in der 81. Minute im irren Hinspiel

Das Hinspiel am 19. Spieltag konnte die Wagner-Elf für sich entscheidenden. Dabei nahm die Partie einen turbulenten Spielverlauf. Die Unterhachinger waren schon nach zwei Minuten in Rückstand geraten, konnten aber schnell eine passende Antwort finden und das Spiel auf ein 3:1 drehen. Als den Schweinfurtern der zwischenzeitliche Ausgleich gelang, war es Krattenmacher, der in der 81. Minute zum Matchwinner rangierte.

Ist die Mannschaft von Wagner bereit für die Relegation? Können sich die Schweinfurter für die bittere Hinspielniederlage revanchieren? Anpfiff ist um 18 Uhr im Sachs-Stadion. Wir berichten im Live-Ticker.