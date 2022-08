FC SF Eitting gegen TSV Eching: Das Duell zweier Aufstiegskandidaten

Von: Helmut Findelsberger

Erst Katastrophe, dann Umschwung: Der TSV Eching holte gegen Nord einen 0:2-Rückstand noch auf. © lehmann

Das Spiel zwischen dem FC SF Eitting und dem TSV Eching verspricht einiges. Im Kreisligaduell treffen zwei Aufstiegskandidaten aufeinander.

Eching – „Eching wird sicher ganz vorne mitspielen“, ist Eittings Coach Thomas Zellermeyr vor dem Kreisligaduell mit dem TSV (Freitag, 18.45 Uhr) überzeugt. Er hat den früheren Landes- und Bayernligisten zuletzt beim 3:0 gegen Lengdorf beobachtet und kennt auch so einige Akteure ganz gut.

Nach vier Jahren Bezirksliga und dem Abstieg wurde in Eching im Jahr des 75-jährigen Vereinsjubiläums ein Neuanfang ausgerufen. Es sind aber noch genügend erfahrene Leute im Kader von Trainer Alexander Günther. Der 33-jährige Ex-Bayreuther Bayernligaspieler übernahm die Zebras während der vergangenen Saison. „Er hat jetzt mit dem Ex-Bamberger Stefan Karl einen sehr starken Co-Spielertrainer auf dem Feld“, weiß Zellermeyr. Nach der Last-Minute-Niederlage am ersten Spieltag in Kranzberg zeigten die Zebras gegen Lengdorf eine Reaktion und schlugen die Erdinger souverän mit 3:0.

„Wir hatten es in Kirchasch auch nicht verdient“, blickt der Eitting-Coach auf die späte 1:2-Niederlage seines Teams zuletzt zurück. „Wenn man in der 85. Minute zum Ausgleich kommt, trotz schlechten Spiels und vieler vergebener Torchancen, sollte man wenigstens den einen Punkt sichern, aber wir haben dafür zu wenig getan“, blickt der 47-Jährige auf sein Premierenspiel nach dem Urlaub zurück. Für Freitagabend steht ihm der wieder voll belastbare Florian Huber zur Verfügung, Lucas Bruckbeck ist fraglich und Maximilian Gröppmair fehlt sicher. Vor Saisonbeginn nannten die zwei Vereine übrigens beide genau einen Meisterschaftsfavoriten: den heutigen Gegner. fi