FC Türk S. Garching nach Umbruch: „Muss schon sehr viel schief gehen, dass wir nicht aufsteigen“

Von: Henrik Ahrend

Türk S. Garching Trainer Gzim Shala will in dieser Saison unbedingt aufsteigen. © Stefan Rossmann

Letzte Saison verpasste der FC Türk S. Garching den Kreisliga-Aufstieg in der Relegation. In der nächsten Saison will Trainer Gzim Shala unbedingt hoch.

Garching - „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt Gzim Shala, Trainer des FC Türk S. Garching. Seine Mannschaft verpasste mit 65 Punkten in der Kreisklasse den direkten Aufstieg. In den letzten fünf Jahren hatten alle Meister der Kreisklasse München 2 nicht einmal 60 Punkte. In der letzten Saison musste Shalas Mannschaft in die Relegation, die die Garchinger dann allerdings knapp gegen den SV Niederroth verloren und damit nicht aufstiegen.

FC Türk S. Garching Trainer Shala: „Uns hat am Ende einfach die Kraft gefehlt“

In der letzten Saison musste Trainer Shala oftmals auf Spieler aus seiner zweiten Mannschaft zurückgreifen. Daraufhin folgte im Sommer ein Umbruch in der Mannschaft. „Uns hat am Ende einfach die Kraft gefehlt, deswegen mussten wir uns verjüngen“, erklärt Shala die vielen Transfers in diesem Sommer. „Wenn wir aufsteigen wollen, war klar, dass wir einen anderen und für uns neuen Weg einschlagen müssen“, fügt der 57-Jährige hinzu.

Unterstützt durch seinen Sportdirektor Ömer Kara, konnten sich die Garchinger im Sommer die Dienste vieler junger Spieler sichern. „Wir haben jetzt einen guten, jungen und breiten Kader für die nächste Saison“, beschreibt der Cheftrainer die aktuelle Kadersituation.

FC Türk S. Garching Coach Shala: „Können nicht anders als aufzusteigen“

Der FC Türk S. Garching hat ein klares Ziel für die nächste Saison: den Aufstieg in die Kreisliga. Trainer Gzim Shala ist zuversichtlich, dass das Ziel auch umsetzbar ist: „Wir können eigentlich gar nicht anders, als aufzusteigen“, erklärt der Coach seine Ziele für die nächste Saison. „Da müssen wir auch gar keine Entschuldigungen suchen. Wir haben Leistungsträger gehalten und uns verstärkt“, fügt Shala hinzu.

Der Trainer des türkischen Vereins vertraut seiner Mannschaft: „Da muss schon sehr viel schiefgehen, dass wir nicht aufsteigen, aber im Fußball ist alles möglich“, zeigt er sich zuversichtlich für die nächste Saison.

FC Türk S. Garchings Engin Malkoc als möglicher Leistungsträger

Dabei helfen soll auch Engin Malkoc. Der 25-Jährige kam in der letzten Saison vom Bayernligisten TSV Dachau 1865 nach Garching, hatte allerdings immer wieder mit Knie-Problemen zu kämpfen und konnte so auch Shalas Mannschaft nicht wirklich helfen. In der kommenden Saison gehört er zum festen Kader des Kreisklassisten und soll sich zu einem möglichen Leistungsträger der Mannschaft entwickeln.

FC Türk S. Garching Trainer Shala: „Es macht einen riesen Spaß“

Die Vorbereitung des türkischen Vereins aus Garching lief laut dem Trainer bis jetzt gut: „Es macht einen riesen Spaß mit den Jungs, weil alle mitziehen“, freut sich Shala über das bisherige Engagement seines Teams. Allerdings sei es auch schwierig, da viele im Urlaub seien, erklärt der 57-jährige Cheftrainer. „So ist das, wenn du in einem türkischen Verein bist. Da fliegen die Leute nicht eine bis zwei Wochen, sondern da fehlen einige dann auch drei bis vier Wochen“, begründet Shala unter anderem auch die niedrigere Trainingsbeteiligung.

Dennoch haben die Garchinger mit 26 Spielern einen sehr breiten Kader und nur so sei es, laut Trainer Shala, möglich diese Ausfälle auch zu kompensieren. Der FC Türk S. Garching startet am 19. August gegen den FC Unterföhring II in die Kreisklassen-Saison und auch damit auch die Mission „Aufstieg“. (Henrik Ahrend)