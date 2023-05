Nächstes Ziel Bezirksliga: Türk Sport Garching im Meisterschaftsumbruch

Von: Michael Zbytek

FC Türk Sport Garching wird in der kommenden Spielzeit KL spielen, die Vorbereitungen haben bereits gestartet. © Gerald Förtsch

Seit einiger Zeit steht fest: Der FC Türk Sport Garching spielt kommende Saison in der Kreisliga. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Garching – Normalerweise würde ein Meistertrainer den Verein nicht so schnell verlassen. Die Motivation, eine Erfolgsserie auch höherklassig weiterzuführen, sollte vorhanden sein. Und auch das Vereinsmanagement wird einen solchen Trainer um jeden Preis halten wollen. Beim Kreisklassen-Meister FC Türk Sport Garching verlässt Coach Gzim Shala den Klub schon nach zwei Jahren. Man trennt sich im Guten.

Gzim Shala sucht nach einer neuen Herausforderung. Gelockt hat der ambitionierte Kreisligist FC Kosova München.

Versprechen eingehalten: Gzim Shala führt Türk Sport Garching in die Kreisliga

Diese Entscheidung können auch die Vereinsverantwortlichen nachvollziehen. „Gzim hatte eine Mission hier und die hat er erfüllt“, erinnert Team-Manager Celal Cakir. „Wir sind ihm unglaublich dankbar dafür, was er geleistet hat.“ Mit dem Einzug in die Kreisliga soll Shala auch ein vereinsinternes Versprechen eingehalten haben. Beim letzten Saisonspiel soll der Meistercoach vor heimischer Kulisse würdig verabschiedet werden.

In der Saison zuvor hatte Garching den Sprung in die Kreisliga in der Relegation knapp verpasst. Die Motivation, es dieses Mal zu schaffen, war daher besonders hoch. Der Verein verstärkte sich mit vielen, vielversprechenden Transfers. Shala war es am Ende, der daraus eine Meistermannschaft formte und die Motivation hochhielt. „Wir haben gute Jungs geholt, die motiviert waren. Da darf man auch mal die Manager loben“, scherzt Team-Manager Cakir.

Personal- und Kaderanpassung auf Hochtouren – Einige Transfers schon fix

Cakir ist jetzt wieder gefragt: Ein adäquater Ersatz für Shala muss her. Erste Sondierungsgespräche haben bereits stattgefunden. In der engeren Auswahl befinden sich noch zwei Top-Trainer mit höherklassiger Erfahrung. Namen möchte der Verein aber noch nicht nennen.

Am kommenden Sonntag wird Gzim Shala sein vorerst letztes Spiel für den FC Garching coachen. © Gerald Förtsch

Die Kaderplanung für die neue Saison nimmt derweil Fahrt auf: Laut Cakir wurden bereits einige starke Transfers eingetütet. Informationen dazu möchte der Verein in den kommenden Wochen preisgeben. Bisher ist nur der Wechsel von Nikola Sirovec bestätigt. Er kommt vom Ligakonkurrenten FC Phönix Schleißheim. Auf der Abgangsseite müsse sich der Verein keine Sorgen machen. Die aktuelle Mannschaft bleibt dem neuen Coach erhalten.

Trotz Aufsteiger-Rolle oben mitspielen – FC Türk Sport Garching gibt sich selbstbewusst

Das Ziel in der kommenden Saison ist klar: Türk Sport Garching will auch in der Kreisliga oben mitspielen. Schlüssel für das große Vorhaben soll die gute Zusammenarbeit im Verein und die spezielle Motivation der Spieler sein. „Wir sind hier wie eine Familie. Jeder macht seine Sache gut und hat Lust, etwas zu erreichen“, schwärmt Cakir.

Ob Türk Sport Garching das auch wirklich schaffen kann, wird sich nächste Saison zeigen. Die Dominanz in der Kreisklasse gibt Zuversicht. Auf den ehemaligen Trainer Shala werden die Türken noch nicht treffen, da Kosovo München in einer anderen Kreisliga spielen wird. Doch beide Vereine verfolgen das gleiche Ziel: den Sprung in die Bezirksliga. Mit einem Wiedersehen könnte es demnach nicht allzu lange dauern. (Michael Zbytek)