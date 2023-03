FC Unterföhring 30-Meter-Kracher von Arifovic führt zum 2:2

Von: Nico Bauer

Kunstschuss: Ajlan Arifovic trifft per Freistoß zum 2:2. © Gerald Förtsch

In seiner jungen Karriere als Trainer bleibt Andreas Faber auch nach vier Spielen ungeschlagen. Diesmal hing der kleine Lauf (ein Sieg, drei Unentschieden) aber am seidenen Faden, weil der Gegner richtig gut war. Die Unterföhringer lagen beim 2:2 (0:1) in Eggenfelden wieder zweimal zurück und entwickeln sich zu Mentalitätsmonstern.

Unterföhring – In den vier Spielen nach der Winterpause haben die Unterföhringer acht Tore geschossen, fünf davon nach der 70. Minute und fünfmal erzielten sie ein Ausgleichstor. Auch in Eggenfelden egalisierte der FCU zweimal einen Rückstand und konnte mit dem Punkt angesichts der Klasse des Gegners gut leben. Kurz vor Schluss war der FCU einmal sogar dem Siegtor nahe. „Klar hätte ich mich gefreut“, sagte der ehrliche Andreas Faber, „aber das wäre des Guten zu viel gewesen.“

Die Niederbayern bekamen vor dem Spiel viele Vorschusslorbeeren von Faber und rechtfertigten diese dann auch mit sehenswertem Fußball. In der Anfangsphase stand Unterföhring gut, aber dann kamen die Platzherren immer wieder über die rechte Angriffsseite durch. Nach mehreren engen Situationen fiel dann auch der Führungstreffer mit dem Pausenpfiff.

In der zweiten Halbzeit besorgte Maick Antonio den Ausgleich (64.), der dann aber nur acht Minuten hielt gegen wirklich starke Eggenfeldener. Und dann kam Ajlan Arifovic, der in der Vorwoche mit zwei unfassbaren Freistößen den Landshuter Torwart traumatisierte.

Was für andere Mannschaften Elfmeter sind, das sind derzeit Arifovic-Freistöße. Der Ball lag halbrechts 30 Meter vor dem Tor und die Zwei-Mann-Mauer war überschaubar. Der Torwart wusste offenbar, dass Unterföhrings Schuss-Monster in der Vorwoche den Ball frech ins kurze Eck zimmerte. Er machte beim Anlauf einen Schritt Richtung kurzes Eck und bekam die Kugel krachend flach ins lange (Torwart-)Eck. Unfassbar. „Vielleicht probiert es der nächste Gegner ja mal mit vier Mann in der Mauer“, witzelte Trainer Faber nach dem Kunstschuss. Vor allem aber war er nach dem Spiel sichtlich stolz auf die Moral seiner Mannschaft, die sich von Rückständen nicht aus der Bahn schmeißen lässt. (NICO BAUER)

SSV Eggenfelden - FC Unterföhring 2:2 (1:0).

FCU: Fritz - E. Gümüs (56. Kretzschmar), S. Bahadir, Arifovic, Heller (75. Volland) - B. Bahadir, Ehret, A. Arkadas, T. Arkadas (75. Sahingöz), Nirschl - Fischer (32. Antonio).

Tore: 1:0 Barth (45.), 1:1 Antonio (64.), 2:1 Sujic (72.), 2:2 Arifovic (82.).

Schiedsrichter: Marius Heerwagen (Hainsacker) – Zuschauer: 200.