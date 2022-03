FC Unterföhring: Ackern für die Aufstiegsrelegation

Von: Nico Bauer

In der Vorrunde setzten sich vier Mannschaften an der Spitze der Landesliga Südost ab, weil sie mit beeindruckender Konstanz gegen den Rest punkteten und gefühlt machten nur die Spiele untereinander den Unterschied. Doch nach der Winterpause schwächeln die Verfolger und die Fußballer des FC Unterföhring können Platz zwei entscheidend absichern.

Unterföhring – Dafür müssen sie aber gegen die zuletzt nicht überzeugende Wundertüte SE Freising (Dienstag, 19.30 Uhr, Kunstrasenplatz) gewinnen.

Die beiden Verfolger Schwaig und Karlsfeld verlieren gerade Boden mit jeweils einem Punkt aus zwei Spielen, während die Unterföhringer vier Zähler eingefahren haben. Nur Spitzenreiter Erlbach (ein Spiel, ein Sieg) funktioniert weiter perfekt in der Liga. Die Unterföhringer Fußballer haben nun vier Punkte Abstand zu Überraschungsmannschaft Schwaig und satte sechs zu den Karlsfeldern, die vor der Saison ein heißer Kandidat für den ersten Platz waren.

In der aktuellen Phase kann der FCU zumindest die Aufstiegsrelegation absichern, weil Spitzenreiter Erlbach (sechs Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger) schon weit weg ist und mit nur einer Niederlage und elf Gegentoren in 22 Spielen quasi in einer eigenen Liga spielt. Unterföhring hat viermal verloren und 22 Gegentreffer kassiert. Statistisch gesehen ist das für einen Angriff auf den den Ersten zu wenig und für den Rest der Liga zu viel.

Mit dem SE Freising kommt eine spielstarke, aber eben extrem launische Mannschaft. Auch nach der Winterpause war die Leistungsspanne der Domstädter riesig von einem 4:0-Sieg in Kastl bis zuletzt einer krachenden 1:4-Heimpleite gegen Aufsteiger Bruckmühl. Beim FC Unterföhring fehlen weiter die offensiven Unterschiedsspieler wie Robin Volland oder Nikola Negic. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – Coporda, Arifovic, Ehret – Sahingöz, Arkadas, Siebald, Faber, Putta – Nirschl (Ljumani, Fischer).