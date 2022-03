„Ein besonderer Tag“: Vereinslegenden Faber und Eder bleiben FC Unterföhring treu

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Sie halten dem FC Unterföhring die Treue: Michael Eder (links) und Andreas Faber. © FuPa / Michael Buchholz / Sven Leifer

Seit Jahren zählen Michael Eder und Andreas Faber zu Konstanten des FC Unterföhring. Das bleibt auch weiter so, denn beide haben ihre Verträge erneut verlängert.

Unterföhring - Mit pathetischen Worten verkündete der FC Unterföhring die Vertragsverlängerung seiner beiden langjährigen Spieler. „Heute ist ein besonderer Tag für den gesamten FCU! Wie schon so oft, haben unsere beiden Legenden Andreas Faber und Michael Eder ihre Liebe zum Verein bestätigt“, lässt sich Zivan Zivanovic, der sportliche Leiter des Fußball-Landesligisten, auf den Social-Media-Seiten des Vereins zitieren. Beide Spieler sind Urgesteine des FC Unterföhring und haben mit dem Club schon einige Höhen und Tiefen erlebt.

Andreas Faber ist weiter hungrig: „Am liebsten würde ich spielen, bis ich 100 bin“

Andreas Faber trägt seit 16 Jahren das FCU-Trikot. Bis in die Regionalliga Bayern begleitete der Angreifer den Verein aus der Münchner Vorstadt. In dieser Saison visiert der Club die Rückkehr in die Bayernliga an. „Ich habe mir gar nicht groß Gedanken gemacht, etwas anderes zu machen“, erzählt der 33-Jährige. Dementsprechend unkompliziert verliefen die Vertragsverhandlungen. Eine halbe Stunde saßen die Vereinsvertreter und Faber an einem Tisch, danach war der Deal in trockenen Tüchern. „Sie haben es mir nicht schwer gemacht und ich ihnen auch nicht“, berichtet Faber schmunzelnd.

Andreas Faber (links) und Michael Eder Seite an Seite am Samstag im Duell gegen den Kirchheimer SC. © FuPa / Bernhard Schmöller

Unterföhring bedeutet für Andreas Faber viel mehr als nur Fußball. „Ich bin hier geboren, bin im Ort extrem verwurzelt. Ich kenne jedem im Verein, kann mit jedem über alles reden“, erklärt Andreas Faber und fügt an: „Am liebsten würde ich spielen, bis ich 100 bin. Ich bin hier noch nicht fertig.“ Vereinsloyalität sei in der heutigen Zeit rar, für Faber hingegen eine absolute Selbstverständlichkeit.

„Unterföhring ist einfach mein Heimatverein“: Auch Michael Eder verlängert

Verteidiger Michael Eder spielt seit 2013 für Unterföhring. Besonders die Chance auf eine weitere Saison in der Bayernliga hätten ihn gereizt, erzählt der 32-Jährige. Aktuell steht der FCU auf dem zweiten Tabellenplatz der Landesliga Südost, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt. „Ich war in dieser Saison ja auch schon öfter Kapitän. Unterföhring ist einfach mein Heimatverein“, sagt er zu seiner Vertragsverlängerung. Michael Eder freut sich auf besonders auf ein weiteres Jahr mit Andreas Faber, „einer meiner besten Spezl‘n.“ (Vinzent Fischer)