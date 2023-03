FC Unterföhring: Arifovic mit genialen Momenten

Von: Nico Bauer

Unterföhring – In dieser Landesliga ist jedes Spiel eine 50:50-Angelegenheit. Kleinigkeiten entscheiden immer wieder die Spiele und beim 3:1 (0:1) des FC Unterföhring in Landshut waren es zwei geniale Freistöße. Mit ruhenden Bälle erledigte Ajlan Arifovic den niederbayerischen Traditionsverein. Die Unterföhringer traten unter Trainer Andreas Faber mutig offensiv auf und beschäftigten die Landshuter vom Anpfiff weg.

Man betrieb großen Aufwand, und auch Trainer Faber hatte auf der Tartanbahn vor der Haupttribüne eine beachtliche Laufleistung. In Anbetracht des guten Starts war die erste Wende eines hoch interessanten Spiels schmerzhaft. Nach 20 Minuten suchten die Landshuter im gegnerischen Strafraum die Zweikämpfe und beim zweiten Anlauf gab es den Elfmeter, wobei der Gefoulte sogar noch behandelt werden musste. In dem Fall gab es nichts zu diskutieren und für Torwart Sebastian Fritz auch nichts zu halten, obwohl er die richtige Ecke erahnt hatte. In der Folgezeit war Landshut obenauf und Fritz bekam speziell bei Standards einiges zu tun. Mit Klasseparaden verhinderte der Keeper ein zweites Tor. In der zweiten Hälfte verwalteten die Landshuter ihren Vorsprung und hatten vereinzelt Chancen.

Das ging so lange gut, bis der Man of The Match Ajlan Arifovic Maß nahm. In der 73. Minute erwarteten alle die klassische Freistoßflanke von der rechten Seite. Das kickende Genie mit Trikotnummer 22 hatte aber einen anderen Plan. Rotzfrech knallte er den Ball auf das kurze Eck und der Ball fand über den Innenpfosten den Weg ins Tor. Das war genial.

Mit dem Tor bekam das Spiel eine neue Wendung, denn nun waren die Unterföhringer wieder obenauf und drängten gewaltig auf das Siegtor. Mit viel Mühe verhinderte Landshut in höchster Not die Abschlüsse, aber dann gab es Freistoß: Minute 89, wieder Arifovic. Vielleicht achtete der Torwart etwas zu sehr auf das kurze Eck und kam dann nicht an den Ball, als der Abwehrchef vom linken Flügel hoch ins lange Eck traf. Ein Spieler hat mit zwei Traum-Standards ein ganzes Spiel gedreht. Nach einem Fehlpass im Spielaufbau fingen sich die Landshuter mit dem Schlusspfiff noch das dritte Tor durch Maximilian Siebald. Unterföhring hat den Dreier auch gebraucht, nachdem mehrere Teams im Tabellenkeller dieses Wochenende gewonnen haben. NICO BAUER

SpVgg Landshut - FC Unterföhring 1:3 (1:0) FC Unteröhring: Fritz - Kretzschmar (56. Er. Gümüs), Arivovic, Ehret (46. Schrödl), Heller - B. Bahadir, T. Arkadas (90.+2 Em. Gümüs), Siebald, Nirschl (78. Sahingöz) - Aliji (41. A. Arkadas), Fischer Tore: 1:0 Biberger (22., Foulelfmeter), 1:1 Arifovic (73.), 1:2 Arifovic (89.), 1:3 Siebald (90.+3). Schiedsrichter: Anes Hadziabic (Wörnsmühl) Zuschauer: 70