FC Unterföhring auswärts erstmals ohne Sieg

Im vierten Auswärtsspiel ging die Siegesserie in der Fremde zu Ende, aber gefühlt war das 1:1 (1:0) des FC Unterföhring beim SB Chiemgau Traunstein ein Sieg. Gegen eine der besten Mannschaften der Landesliga Südost lagen die Föhringer Fußballer lange in Führung und legten sich ganz unglücklich ein spätes Ei ins eigene Nest.

Unterföhring – Unter dem Strich ging das Unentschieden in Ordnung, weil die Mannschaften sich zwei grundverschiedene Halbzeiten lieferten. Die erste Hälfte dominierte der Gast aus Unterföhring und die zweite gehörte dann den heuer sehr starken Traunsteinern. Beide Teams lieferten sich ein gutes Landesligaspiel. „Für mich war das ein bisschen auch wie ein Sieg“, sagt FCU-Trainer Zlatan Simikic. Er wusste, dass man den Großteil der bislang sieglosen Heimspiele mit einem Auftritt wie in Traunstein gewonnen hätte.

Manager Zivan Zivanovic erklärt Rücktritt Mit dem Schlusspfiff war auch die Mission für Zivan Zivanovic beendet. Unterföhrings Sportlicher Leiter hatte vor dem Spiel in Traunstein seinen Rücktritt erklärt, weil er den zeitlichen Aufwand für das Ehrenamt nicht mehr leisten kann. In Traunstein war er ein letztes Mal Offizieller und nun ist offen, wer diese Position künftig übernimmt. Als Zivanovic die Verantwortung übernahm, gab es Zweifel, ob der junge Mann aus der Zweiten Mannschaft mit der Organisation des Kaders und des Spielbetriebs diese Aufgabe meistern würde. Nun geht der 24-Jährige – und die Landesliga-Mannschaft des FC Unterföhring weint ihm mehr als eine Träne hinterher. Zivanovic überzeugte reihenweise prominente Spieler für den Wechsel nach Unterföhring und baute einen absoluten Landesliga-Spitzenkader. (nb)

Bereits nach zwölf Minuten gingen die Unterföhringer in Führung im Anschluss an eine Ecke. Über einen kleinen Umweg erreichte der Ball Nils Ehret, der zwei Meter vor dem Tor nur noch den Kopf hinhalten musste. In der Folgezeit hätten die Gäste auch noch einen zweiten Treffer nachlegen können. Ein weiteres Mal war der Ball auch drin, aber da sah das Schiedsrichtergespann eine Abseitsstellung von Bastian Fischer. Zlatan Simikic war dennoch begeistert, weil die Mannschaft die taktische Marschroute richtig gut umgesetzt hat. Da der FCU heuer nicht das Personal und die Fitness für das gnadenlose Offensivspiel der vergangenen Saison hat, muss das Team mit Köpfchen spielen. Der Auftritt von Traunstein zeigte, wie die Unterföhringer schon bald in die Erfolgsspur zurückkommen können.

Nach der Pause drehten dann die Traunsteiner vor knapp 400 Zuschauern auf und irgendwie war alles wie Durchgang eins, nur eben andersherum. Diesmal machten die Platzherren zwei Tore, von denen eines wegen Abseits nicht gegeben wurde. Der Ausgleich zwölf Minuten vor dem Ende war dann ein pures Zufallsprodukt. Ajlan Arifovic wollte den Ball weghauen und traf den Rücken des Traunsteiner Gegenspielers, von dem der Ball ins Tor flog. In der Tabelle stehen die Unterföhringer hinten drin und da kassiert man dann ebne genau solche irren Treffer. (NICO BAUER)

SB Chiemgau Traunstein - FC Unterföhring 1:1 (1:0)

FCU: Scholz - Arifovic (88. Heller), S. Bahadir, Schrödl - Ehret (46. Kurtovic), Sahingöz (75. Priewasser), A. Arkadas, T. Arkadas, Nirschl (64. Kretzschmar) - Siebald, Fischer.

Tore: 0:1 Ehret (12.), 1:1 Warweg (78.).

Schiedsrichter: Martin Schramm (Holzfreyung) – Zuschauer: 380.