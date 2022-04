FC Unterföhring bleibt in Totopokal-Quali hängen

Von: Nico Bauer

Teilen

Bekommt Spielpraxis: Der lange verletzte Unterföhringer Nikola Negic (r.) © Gerald Förtsch

Es bleibt dabei, dass der TSV Grünwald nicht gerade der Lieblingsgegner des FC Unterföhring ist. Im Oktober letzten Jahres gewannen die FCU-Fußballer das Duell beim Club im Münchner Süden 3:0, aber in der Gesamtbilanz siegten sie nur in zwei von elf Partien. Das 3:1 (1:1) in der Qualifikation für den bayerischen Toto-Pokal war nun schon der fünfte Erfolg des TSV Grünwald und angesichts der Landesliga-Tabelle auch eine ziemliche Überraschung.

Unterföhring – Das Entscheidungsspiel um die Teilnahme an der ersten Runde im Toto-Pokal begann eigentlich supergut für die Unterföhringer. Vincent Heller, der Gewinner der vorigen Wochen brachte den Gast bereits nach vier Minuten in Front. Weitere drei Minuten später hatte Bastian Fischer den zweiten Treffer auf dem Fuß, aber er scheiterte am Torwart. Statt einem perfekten Start war dann aber schnell wieder alles offen. Luca Tschaidse besorgte den Ausgleich noch in der Anfangsviertelstunde (12.). Danach beruhigte sich das Geschehen und es blieb auch zur Pause beim 1:1.

Nach dem Seitenwechsel unterlief Moritz Erbs ein Eigentor (48.) und nach gut einer Stunde brachte Dimitrios Vourtsis die Grünwalder mit dem 3:1 (64.) endgültig auf die Siegerstraße. Der gut aufgestellte FCU nutzte das Pokalspiel, um dem japanischen Winterzugang Keita Kawei und dem lange verletzten Nikola Negic Spielpraxis zu verschaffen.

Unterföhring hätte gerne gewonnen, aber die verpasste Pokal-Quali ist kein Beinbruch. Sollte der Landesliga-Zweite Unterföhring in der finalen Saisonphase seinen Traum von der Bayernliga-Rückkehr realisieren können, erspart man sich in der nächsten Saison weitere Duelle mit dem Angstgegner Grünwald. (NICO BAUER)