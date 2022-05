FC Unterföhring bleibt Landesligist

Von: Nico Bauer

Enttäuschung: Der FC Unterföhring (Patrick Nirschl) muss die Aufstiegsträume vorerst abhaken. © Robert Brouczek

Wie erwartet ist die Saison des FC Unterföhring am Samstag in Pullach zu Ende gegangen, aber kurz vor den Sommerferien öffnete sich die Tür zur zweiten Relegationsrunde Richtung Bayernliga. Nach der 1:4-Hinspielniederlage unterlagen die Unterföhringer dann aber doch beim Bayernligisten SV Pullach 2:3 (0:1).

Unterföhring – Die Unterföhringer waren überraschend gut aufgestellt mit ihren offensiven Topspielern wie Maximilian Siebald oder Bastian Fischer. Allerdings bedeuteten die großen Namen erst mal nicht viel. In der ersten Hälfte war der FCU bemüht, kam aber nicht wirklich zu Chancen. Nach zehn Minuten fehlte beim ersten Konter der Platzherren nicht viel und in der 26. Minute machte Gilbert Diep dass das 1:0. Zum zweiten Tor setzte sich dann Martin Bauer gegen halbherzig agierende Verteidiger durch und damit brauchte der FC Unterföhring zur Pause fünf Tore, um noch weiterkommen zu können.

Sichere Beute: FCU-Torwart Sebastian Fritz ist vor zwei Pullachern am Ball. © Robert Brouczek

Die kuriose Geschichte des Spiels ist die, dass der eigentlich schon besiegte Landesligist zurückkam und es tatsächlich hätte eng werden können. Das erste Tor der Gäste von Moritz Erbs wurde wegen einer diskutablen Abseitsstellung nicht gegeben. Dann trafen aber Maximilian Siebald (66.) und Bastian Fischer gegen die Pullacher, die merklich die Zügel schleifen ließen und offensichtlich Kräfte sparen wollten für das Relegationsfinale gegen den TSV Dachau 65.

Unterföhring hatte mit Nachspielzeit noch knapp 20 Minuten für drei Tore zum Weiterkommen. Kurz nach dem Ausgleich gab es einen Freistoß direkt an der Strafraumgrenze und den nahm sich Torwart Sebastian Fritz. Unterföhrings Keeper zwang sein Gegenüber zu einer Glanzparade und danach hatten die Unterföhringer noch ein paar richtig gute Chancen. Das 3:2 des FCU wäre hochverdient und das 4:2 sogar möglich gewesen. Und dann hätte die Relegationspartie noch die finale Dramatik bekommen.

Es kam dann aber doch anders, weil Pullach in der 88. Minute einen Konter lief und mit dem 3:2 hatte der Gastgeber dann auch beide Relegationsspiele gewonnen. Unter dem Strich war das leistungsgerecht, aber der FC Unterföhring schnupperte ein paar Minuten lang tatsächlich am Wunder. Nun geht es aber in den Sommerurlaub und dann wird man sehen, welche Bayernliga-Absteiger die Landesliga Südost aufpeppen werden. Sicher abgestiegen ist der TSV Wasserburg, dazu kommt der Verlierer des Relegationsfinales Pullach – Dachau und möglich ist zudem der VfB Hallbergmoos, der in seinem Endspiel auf den TSV Neudrossenfeld trifft. (NICO BAUER)

SV Pullach – FC Unterföhring 3:2 (2:0).

FCU: Fritz – Coporda, Ehret, Eder (73. Wolf-Weisbrod) – Kawei (46. Erbs), Sahingöz (86. Iatrino) – Siebald, Arkadas, Nirschl – Fischer, Negic.

Tore: 1:0 Diep (26.), 2:0 Bauer (35.), 2:1 Siebald (66.), 2:2 Fischer (74.), 3:2 Marseiler (88.).

Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) – Zuschauer: 250.