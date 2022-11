FC Unterföhring: Chance auf ruhige Winterpause steigt

Von: Nico Bauer

Bastian Fischer vom FC Unterföhring durfte auch am Wochenende wieder jubeln. © IMAGO/Sven Leifer

Die Chancen auf eine Tabellenposition, die für eine ruhige Winterpause sorgt, steigen wieder deutlich für den Landesligisten FC Unterföhring, der heuer eine riesige Wundertüte ist. Zum Rückrundenauftakt besiegte er mit einer starken Leistung den TSV Grünwald 3:1 (0:0) und fuhr den dritten Heimsieg dieser Runde ein.

Unterföhring – Vor dem Heimspiel musste kurzfristig umgeplant werden. Nach Regenfällen in der Nacht zum Spieltag stand wieder das Wasser auf dem Platz und die Gemeinde musste das Stadion sperren. Deshalb war der FCU gezwungen, auf den Kunstrasen auszuweichen. Das war in dem Fall nicht wirklich ein Vorteil, weil der TSV Grünwald als spielstarker Verein gilt.

An diesem Tag blieben die Gäste aus dem Süden des Landkreises aber ganz blass. Schwache und enttäuschende Grünwalder hatten in den gesamten 90 Minuten nur eine Torchance. Unterföhring hätte eigentlich schon in der torlosen ersten Hälfte in Führung gehen können. Der FCU hatte Spiel und Gegner sehr gut im Griff, aber bei sechs Torabschlüssen noch Luft nach oben. Dazu kam mehrfach der letzte Pass nicht an.

In der zweiten Halbzeit legten die Unterföhringer offensiv zu und verdienten sich den am Ende eigentlich ungefährdeten Sieg. Der junge Stürmer Sali Aliji eröffnete den Torreigen mit einer ganz starken Einzelleistung, bei der er sich gegen drei Verteidiger durchsetzte, um dann seinen dritten Saisontreffer zu erzielen (57.). Beim 2:0 profitierte Andreas Faber von einer Ecke, nachdem er in der Vorwoche mit Ecken zwei Tor vorbereitet hatte. Diesmal fand Bastian Fischer mit dem ruhenden Ball den Kopf des Routiniers (65.). Fischer legte später noch das 3:0 nach (79.) und schraubte das Ergebnis auch in eine dem Spielverlauf angemessenen Höhe. Das aus dem Nichts gefallene 3:1 fiel in den Schlussminuten, als beide Mannschaften gedanklich schon auf dem Weg in die Kabine waren. Unterföhring hat sich damit wieder vom Tabellenkeller abgesetzt und kann nun entspannter die schweren Abschlussaufgaben gegen Traunstein (4.) und Kirchheim (6.) vor der Winterpause angehen. (nb)

FC Unterföhring - TSV Grünwald 3:1 (0:0).

Unterföhring: Fritz - Priewasser, S. Bahadir, Ehret (46. Arifovic) - B. Bahadir (86. Heller), Sahingöz (58. T. Arkadas), A. Arkadas, Fischer, Nirschl - Faber (77. Kretzschmar), Aliji (88. Erbs).

Tore: 1:0 Aliji (57.), 2:0 Faber (65.), 3:0 Fischer (79.), 3:1 Boubacar (86.).

Schiedsrichter: Benedikt Jany (Bernau) – Zuschauer: 100.