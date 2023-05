FC Unterföhring: Coach Faber beklatscht genialen Gegentreffer bei 3:2-Erfolg

Von: Nico Bauer

Unterföhring – Es ging eigentlich nur noch um einen guten Abschluss der Saison und den hat der FC Unterföhring geschafft. Mit dem 3:2 (1:0) gegen den bereits abgestiegenen Letzten TSV Brunnthal hat der Fußball-Landesligist die Grenze der 50 Punkte geknackt und kann nun sogar noch Dritter werden.

„In der ersten Halbzeit stand die Zukunft des FC Unterföhring auf dem Platz“, sagte Trainer Andreas Faber. Nahezu alle Spieler aus der Startelf haben bereits an der Bergstraße verlängert und diese Mannschaft zeigte, dass sie das Potenzial für guten Landesliga-Fußball hat. Durch das frühe Tor von Robin Volland (10.) führte der FCU 1:0, hätte da aber schon deutlicher vorne sein können. Unterföhring hatte eine Handvoll erstklassiger Chancen. Der erstmalige Versuch mit drei Stürmern machte durchaus Appetit auf mehr in der nächsten Saison.

Nach der Pause kamen dann Spieler wie Bastian Fischer oder Maximilian Siebald vor ihren Clubwechseln zum letzten Heimspiel. Siebald verabschiedete sich dann noch mit einem Tor (67.) und Sali Aliji erhöhte gar auf 3:0 (72.). Unterföhring lag standesgemäß vorne nach einem würdigen letzten Heimspiel der Saison. Es sah alles so aus, wie man sich ein souveränes Spiel gegen den Tabellenletzten vorstellt.

Der Club aus dem südlichen Landkreis hat aber eine Mannschaft, die sich nie aufgibt. Und das war auch bei dem Flutlichtkick an der Bergstraße so. Maximilian Brunner brachte die Gäste durch einen Doppelpack (81., 86.) noch einmal heran. Der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr, aber die Gäste sorgten für das Landesliga-Tor des Jahres. Brunner zog beim 3:2-Anschlusstreffer etwa sieben Meter vor der Mittellinie in der eigenen Hälfte ab und traf über den etwas zu weit vor dem Tor stehenden Keeper Sebastian Fritz. Trainer Faber war fasziniert und geflasht von dem Tor: „Ich habe da auch Applaus geklatscht. Den Ball hält kein Torwart auf der Welt.“ Es war das würdige Ende eines lustigen Fußballspiels zum versöhnlichen Saisonabschluss. (nb)

FC Unterföhring - TSV Brunnthal 3:2 (1:0).

FCU: Fritz - Kurtovic (50. Arifovic), S. Bahadir, A. Arkadas - B. Bahadir (77. Schrödl), Sahingöz (72. Ehret), Kretzschmar, T. Arkadas - Aliji, Volland (59. Siebald), Antonio (59. Fischer).

Tore: 1:0 Volland (10.), 2:0 Siebald (67.), 3:0 Aliji (72.), 3:1 Brunner (81.), 3:2 Brunner (86.). –Schiedsrichter: Senger – Zuschauer: 85.