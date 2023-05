FC Unterföhring: Coach Faber setzt künftig vor allem auf Eigengewächse

Von: Nico Bauer

Teilen

„Den Klassenerhalt drei Spieltage vor Schluss hätte ich im Winter sofort unterschrieben“, sagt Trainer Andreas Faber über seinen FC Unterföhring, der lange im Bereich der Abstiegsrelegation stand. Unterschreiben ist nun auch das Stichwort vor dem letzten Heimspiel der Landesliga-Fußballer gegen den bereits abgestiegenen Letzten TSV Brunnthal (Freitag, 19.30 Uhr). Beim FCU steht diesen Sommer ein Umbruch bevor, aber kein kompletter Wechsel im Kader.

Unterföhring – Prominente Abgänge haben sich bereits länger abgezeichnet bei den Unterföhringern, die finanziell nicht mehr die Möglichkeiten der Vergangenheit haben. Deshalb ist es keine Überraschung, dass Bastian Fischer, Maximilian Siebald und Patrick Nirschl dem ambitionierten Landesligisten FSV Pfaffenhofen angeschlossen haben. Fix weg ist auch Robin Volland, der zurück in seine Allgäuer Heimat geht und dort auch unterklassig im Heimatort Thalhofen spielen will. Niels Ehret dagegen wird beruflich länger in die USA gehen, aber der Pass bleibt beim FCU. Nach dieser Zeit wird der Spieler entscheiden, ob er die Karriere fortsetzt.

Tausendsassa Andreas Faber, der beim FC Unterföhring so etwas wie Cheftrainer, Mentaltrainer, Busfahrer, Scout und Kaderplaner in einem ist, setzt vor allem auf die Jungen, die im eigenen Verein groß geworden sind. Spieler wie Vincent Heller, Marvin Kretzschmar oder Maick Antonio stehen für die langfristige Zukunft des Vereins. Die drei Eigengewächse haben ebenso wie die Bahadir-Brüder Sahin und Burhan bereits fix verlängert. Weitere Spieler sollen in den nächsten Tagen folgen.

Andreas Faber ist guter Dinge, dass er einen ordentlichen Landesliga-Kader zusammenbringt. Der frühzeitige Klassenerhalt bringt nun einen zeitlichen Vorteil bei diesen Zukunftsplanungen. Ihm schwebt vor, einen jungen Kader zu basteln, der dann für einige Jahre so beisammen bleiben soll. Er zeigt mit dem Finger auf den Nachbarverein Kirchheim, der mit einem gewachsenen Kader nun auf einmal von der Bayernliga träumen darf. Diese Kontinuität möchte der Trainer mit den Mitteln des Vereins erreichen. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - A. Arkadas, S. Bahadir, Arifovic - B. Bahadir, T. Arkadas, Kretzschmar, Siebald, Fischer - Volland, Antonio.