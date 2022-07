FC Unterföhring: Coach Simikic sagt Wacker Burghausen ab

Von: Nico Bauer

Teilen

Absage an Burghausen: Der Unterföhringer Trainer Zlatan Simikic hatte ein Angebot von Hannes Sigurdsson vorliegen, bei ihm als Co-Trainer zu arbeiten. © Christian Riedel

Unterföhring – Wirklich entspannt war dieser Sommer nicht beim FC Unterföhring. Erst verkürzte sich der Fußball-Landesligist in der Aufstiegsrelegation die Sommerpause und dann hätte er fast den Trainer verloren. Doch nun ist alles erledigt und Coach Zlatan Simikic zeigte mit seiner Mannschaft beim 4:3 (1:3) gegen den SV Mering, dass man offensiv das Visier wieder eingestellt hat.

Der bisherige Deisenhofner Trainer Hannes Sigurdsson wurde neuer Trainer beim SV Wacker Burghausen und er hätte Zlatan Simikic gerne als Co-Trainer mitgenommen zu dem ehemaligen Profiverein. Simikic war erst kurz zuvor nach Freising umgezogen und kam letztlich bei dem sportlich super reizvollen Angebot zu dem Ergebnis, dass es angesichts der finanziellen Rahmenbedingungen nicht machbar war. Damit bleibt der Trainer dem Landesligisten erhalten.

„Ich hatte dann schon etwas Sorge, ob uns vier Wochen Vorbereitung reichen würden“, sagt Simikic. Das 4:3 (1:3) gegen den SV Mering stimmt den Trainer sehr zuversichtlich. Zwei Wochen vor dem Ligastart ist der Fitnessstand gut und die prominent besetzte Offensive der Unterföhringer ist schon wieder richtig geil auf Toreschießen. Gegen Mering erzielten Bastian Fischer, Robin Volland, Maximilian Siebald und Sali Aliji die Treffer zu dem späten Sieg.

Der 1:3-Pausenrückstand gegen die Schwaben erinnerte auch an die letzte Saison, als die Probleme defensiv lagen. Dazu kommen mit Ajlan Arifovic und Michael Eder ja auch zwei richtig schmerzhafte Abgänge in der Abwehr. Der Unterföhringer Trainer spürt aktuell wenig Druck im Verein. Den Aufstieg setzt man sich nicht mehr so offensiv zum Ziel und möchte „nur“ unter den besten fünf Mannschaften mitspielen. Für ganz vorne muss die Defensive stabilisiert werden. (nb)