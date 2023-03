FC Unterföhring: Der Ausgleich kommt aus dem Nichts

Von: Nico Bauer

In der Vorwoche konnte der FC Unterföhring mit dem 1:1 in Ampfing gut leben, aber diesmal im Landesliga-Heimspiel gegen den TuS Geretsried hat er bei dem 1:1 (0:0) definitiv zwei Punkte liegen gelassen.

Unterföhring – FCU-Trainer Andreas Faber war nach seiner Roten Karte aus der Vorwoche diesmal königlich bewacht. Er durfte das Unterföhringer Kunstrasengelände betreten, musste sich aber weit weg von den Bänken an den Zaun stellen und hatte den Schiedsrichterbeobachter als Aufpasser neben sich stehen.

Faber sah den Fußball, den er sich vorstellt, von seiner Mannschaft und er durfte still leiden. In der ersten Halbzeit dominierte Unterföhring nach Belieben, stand viermal komplett frei vor dem Tor und brachte das Runde trotzdem nicht ins Eckige. Normalerweise hätte der FCU mit einem 3:0 in die Kabine gehen müssen und damit wäre das Spiel wohl auch entschieden gewesen.

Die Belohnung holten sich die Gastgeber in der 52. Minute mit dem überfälligen Führungstreffer durch Patrick Nirschl. Der FC Unterföhring hatte einen Angriff gespielt, der in jedes Lehrbuch gut hineinpassen würde. Erst wurde der weite Ball am gegnerischen Strafraum gesichert und dann suchte man mit zwei Pässen (Ablage, Vorbereitung) den gut postierten Mann – fertig. Fußball kann doch so einfach sein.

Geretsried hatte in jeder Halbzeit genau einen ernstzunehmenden Torschuss. Der Versuch in der ersten Hälfte war überschaubar gefährlich und der aus 16 Metern in der 83. Minute war unhaltbar für Sebastian Fritz im Unterföhringer Kasten. Voll aus dem Nichts kam der Schocker kurz vor Schluss.

„Letzte Woche haben wir einen Punkt gewonnen“, bilanzierte Trainer Andreas Faber, „jetzt haben wir zwei verloren. Und es wird immer klarer, dass der Abstiegskampf eng bis zum letzten Spieltag bleiben wird.“ Grundsätzlich kann der FCU aber auf die Leistung aufbauen und muss nur noch die Effizienz vor dem Tor steigern. (NICO BAUER)

FC Unterföhring – TuS Geretsried 1:1 (0:0).

FCU: Fritz - Kretzschmar (53. A. Arkadas), Arifovic, S. Bahadir (45.+2 Sahingöz), Heller - B. Bahadir (70. Volland), Ehret, Siebald, Nirschl (75. E. Gümüs) - Aliji, Fischer.

Tore: 1:0 Nirschl (52.), 1:1 Klein (83.).

Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (Mertingen) – Zuschauer: 80.