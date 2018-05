Dem FC Unterföhring droht der Doppelabstieg

FCU-Reserve mit Horror-Form

von Silke Nörenberg schließen

Die Unterföhringer Reserve holte in den letzten sieben Spielen keinen einzigen Punkt und steht nun einen Punkt vor dem direkten Abstiegsplatz vor dem SV Niederroth.

Einen guten Monat wartet die Unterföhringer Reserve jetzt schon auf den erlösenden Sieg. Der würde nicht nur die Negativserie von sechs Niederlagen in Folge beenden, sondern den FCU auch ziemlich sicher vor dem direkten Abstieg bewahren. Am Sonntag war beim Dritten in Moosach für die ersatzgeschwächten Unterföhringer allerdings wieder nichts drin. Zwar ging Stefan Behrs Team in der 7. Minute in Führung, als Moosach einen Schuss von Maick Antonio ins eigene Tor lenkte.

Doch nach der Pause drehte der Tabellendritte innerhalb von nicht einmal zehn Minuten die Partie in ein 3:1: „Ein Kopfball nach einer Ecke, ein Stellungsfehler von uns und ein Freistoßtor“, fasst Behr die entscheidende Phase zusammen. Das zweite Unterföhringer Tor durch Maick Antonio (69.) nutzte dann auch schon nichts mehr, zumal Moosach kurz zuvor auf 4:1 erhöht hatte. „Ein Unentschieden hilft ja auch nix“, meint Behr, „aber das 5:2 hört sich deutlicher an, als das Spiel eigentlich war.“ Nun hofft der Trainer am kommenden Sonntag gegen Tabellennachbar ASV Dachau II auf den erlösenden Dreier. Doch da wird er sich wieder eine Ersatzlösung einfallen lassen müssen, weil Vincent Heller für eine Notbremse (Trikotziehen) Rot gesehen hat und fehlt.

TSV Moosach-Hartmannshofen – FC Unterföhring II 5:2 (0:1)