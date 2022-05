FC Unterföhring: Duell mit SF Schwaig um Aufstiegsspiele

Von: Nico Bauer

Voller Einsatz: Maximilian Siebald (l.) im Hinspiel bei einem Zweikampf mit Maximilian Hellinger (Schwaig). FCU bis auf Faber komplett Simikic: Haben größere Qualität © Christian Riedel

Matchball Unterföhring! Mit einem Sieg im Kracherspiel gegen den Dritten SF Schwaig kann der Fußball-Landesligist den Aufstiegsrelegationsplatz zwei sichern. Bei einer Niederlage bleibt der FCU vorne, aber dann wird es verdammt eng nach dem Superspiel an diesem Freitag (19.30 Uhr).

Unterföhring – Die Unterföhringer haben drei Punkte Vorsprung und zusätzlich noch das 7:3 vom Hinspiel in Schwaig in der Hand. Bei einer einigermaßen anständigen Niederlage mit bis zu drei Toren würde Unterföhring den direkten Vergleich gewinnen und hätte dann auch noch sein Schicksal in der Hand mit zwei Siegen in den letzten beiden Runden.

Unterföhrings Trainer Zlatan Simikic plant aber anders „Wir gehen kein Spiel taktisch an. Wir wollen gewinnen und uns dann etwas ausruhen vor den Aufstiegsspielen.“ Ein Heimsieg gegen den Verfolger würde rechnerisch alles abschließen bei noch zwei Spielen mit sechs Punkten Vorsprung und dem Sieg im direkten Vergleich. Dann winkt dem FCU die Option, quasi zwei Wochen Trainingslager mit zwei Testspielen absolvieren zu können, bevor die Spiele des Jahres kommen. „Das wäre sehr wichtig, vor den entscheidenden Spielen noch Energie sparen zu können“, sagt Simikic.

Eine entscheidende Frage ist, ob die Sportfreunde Schwaig aus dem Hinspiel gelernt haben und ob sie die Lehren auch auf dem Platz umsetzen können. Der Aufsteiger hat eine offensiv denkende Mannschaft, die dem FCU eine Schlacht mit offenem Visier anbot, hoch verteidigte und in alle Einzelteile zerlegt wurde. „Das machen sie nicht noch einmal“, sagt Trainer Zlatan Simikic, „diesmal wird es ein knappes Spiel.“ Allerdings hat er mit Ausnahme des beruflich verhinderten Andreas Faber die volle Kapelle zur Verfügung und damit hochkarätige Optionen in allen Mannschaftsteilen. Simikic ist überzeugt, dass sein Club die größere Qualität beim gefühlten Endspiel hat. Zudem spürte er nach dem starken Spiel zuletzt in Traunstein viel Selbstvertrauen und die Entschlossenheit, den Sack an diesem heißen Fußballfreitag zuzuknoten.

Der Trainer verneigt sich aber auch vor Schwaig und gibt zu, dass er sich in dem Tabellendritten getäuscht habe. „Ich dachte nicht, dass sie so konstant über die gesamte Saison spielen können“, sagt Simikic. Schwaig hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen und immer mit einem Tor. Die einzige Niederlage gab es gegen Meister SV Erlbach, natürlich auch nur mit einem Tor. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – Coporda, Arifovic, Eder – Ehret, Bahadir (Sahingöz), Siebald, Arkadas, Negic (Putta) – Volland, Fischer.