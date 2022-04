FC Unterföhring: Entscheidende englische Woche

Von: Guido Verstegen

FC Unterföhring fehlen noch vier Siege zur Aufstiegs-Relegation

Unterföhring – Auf dem Weg zur Aufstiegsrelegation wird die Rechnung des FC Unterföhring immer klarer. Von den noch ausstehenden sechs Spielen reichen vier Siege, um wasserdicht die Saisonverlängerung zu haben. In der englischen Woche mit dem Heimspiel gegen Aiglsbach (heute, Freitag, 19.30 Uhr) sowie den Auswärtspartien in Eggenfelden (Dienstag) und Traunstein (Freitag) könnte man fast alles klar machen. „Auf dem Papier liest sich das einfach“, sagt Trainer Zlatan Simikic über das Trio aus der unteren Tabellenhälfte, „aber da ist ganz schweres Programm. Die Mannschaften kämpfen alle ums Überleben.“

Außerdem stelle das Nachholspiel im weit entfernten Eggenfelden am späten Dienstagnachmittag auch logistisch eine Herausforderung dar. Nicht zuletzt sind nach dem in letzter Sekunde mit 2:1 gewonnenen Spiel in Holzkirchen sind etliche Fragen offen. Simikic stellte fest, dass seine Mannschaft gegen einen schwierigen Gegner („In der ersten Viertelstunde befürchtete ich eine 0:5-Niederlage und dann hat sich Holzkirchen hinten reingestellt wie Atletico Madrid“) ehr müde wirkte. Für viele Punkte in der englischen Woche müsse man sich spürbar steigern.

Das Heimspiel gegen Aiglsbach ist ein Treffen der Ballermänner, denn auf dem Platz stehen vier der fünf besten Torjäger der Liga. Das sind die Unterföhringer Bastian Fischer (1. der Torjägerliste, 22 Tore) und Robin Volland (3., 17 Tore) sowie die Aiglsbacher Manfred Gröber (3., 17 Tore) und Stefan Liebler (5., 16 Tore). Es fehlt nur der Erlbacher Johannes Maier (2., 21 Tore). „Bastian ist die Nummer eins bei uns, weil er zu seinen Toren noch einmal 13 Tore vorbereitet hat“, sagt Trainer Zlatan Simikic.

Die Aigsbacher haben zuletzt dreimal in Serie gewonnen und die 8:2 Tore teilen sich Liebler (6) und Gröber (2). Das Duo hat nun 33 der 44 Aiglsbacher Saisontore geschossen. Damit sollte dem FCU klar sein, auf wen man beim Gegner aufpassen sollte. NICO BAUER

FC Unterföhring: Fritz - Coporda, Arifovic, Ehret - Bahadir, Sahingöz, Siebald, Arkadas, Nirschl (Putta) - Fischer, Volland.