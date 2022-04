FC Unterföhring festigt zweiten Platz

Von: Nico Bauer

2:1-Sieg in letzter Sekunde beim TuS Holzkirchen.

Unterföhring – Der Osterspieltag hatte schon so einen Hauch von Vorentscheidung in der Landesliga Südost, in der die ersten drei Mannschaften nun ziemlich eindeutig geordnet sind, nachdem der Erste Erlbach beim Dritten Schwaig siegte und der Zweite Unterföhring hat mit einem 2:1 (0:1)-Sieg in letzter Sekunde beim TuS Holzkirchen seinen Platz gefestigt. Die Relegation ist nun in höchstem Maß wahrscheinlich.

Der FC Unterföhring war nach dem 1:2 vom Hinspiel an der Bergstraße auf einen unangenehmen Gegner vorbereitet und dazu kommt in Holzkirchen ein schmaler, tückisch zu bespielender Platz. Das war genau so wie befürchtet und dann machte Holzkirchen mit dem ersten Torschuss auch noch das 1:0. Nach dem Treffer von Stefan Lechner (5.) war die Unterföhringer Challenge noch deutlich komplizierter geworden. Nach dem sitzenden Konter hatte der FC Unterföhring die Kontrolle über das Spiel, aber eben nicht die Durchschlagskraft nach vorne. Nach dem Seitenwechsel gab es wieder ein Blitztor und diesmal war s für den Favoriten. Unterföhring hatte eine kontzerähnliche Situation und am Ende traf Bastian Fischer. Die Unterföhringer hatten dann noch fast eine ganze Halbzeit Zeit und zeigten deutlich, dass für sie das Untentschieden keine Option ist. Man war deutlich zwingender und hatte schon eine Handvoll Torchancen, die aber vergeben wurden. Zudem gab es eine knifflige Situation, in der man auch einen Elfmeter hätte geben können. Und als die Nachspielzeit anbrach, schien der Wettlauf mit der Zeit verloren. Es war fast die letzte Chance als Pascal Putta mit einem Schuss den Torwart heftig prüfte. Es gab einen Eckball und aus dem entstand der zweite Eckball, der dann die Erlösung brachte. Bastian Fischer trat den ruhenden Ball und fand den Kopf von Robin Volland. Die beiden Superstürmer hatten damit getroffen und die drei Punkte waren im Sack.

In der Tabelle liegt man sechs Spiele vor dem Saisonende neun Punkte hinter Erlbach und bräuchte für die Meisterschaft neben dem Sieg im direkten Vergleich noch zwei Niederlagen des Spitzenreiters. Der Dritte Schwaig ist nun vier Punkte hinter Unterföhring und hat auch noch ein Spiel mehr absolviert. Sollte Erlbach nicht mehr nachlassen, hat der FCU nun eine große Chance frühzeitig Platz zwei zu sichern, um dann vor der Relegation noch einmal Luft holen und Kräfte sammeln zu können. guv

TuS Holzkirchen – FC Unterföhring 1:2 (1:0).

FC Unterföhring: Fritz - Coporda, Arifovic, Ehret - Sahingöz (68. Kawei), Bahadir (77. Heller), Siebald, Arkadas, Nirschl (90. Putta) - Fischer, Volland. Tore: 1:0 Lechner (5.), 1:1 Fischer (48.), 1:2 Volland (90.+3); Schiedsrichter: Alexander Schuster (Hohenau); Zuschauer: 120.