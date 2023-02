FC Unterföhring findet langsam in die Spur

Von: Nico Bauer

Teilen

Neu-Trainer Andi Faber hat beim FC Unterföhring in nächster Zeit viel zu tun. © GERALD FÖRTSCH

Nach dem frustrierenden Start in die Vorbereitung mit 1:12 Toren in zwei Spielen haben die Landesliga-Fußballer des FC Unterföhring etwas besser in die Spur gefunden. Beim 1:4 (0:2) gegen die Bayernliga-Spitzenmannschaft des SV Donaustauf und dem 1:1 (0:1) gegen den Landesligisten TSV Jetzendorf steigerten sie sich deutlich.

Unterföhring – Das 1:4 gegen Donaustauf ist achtbar, aber das Ergebnis hätte noch besser ausfallen können. Das 0:1 gegen den Bayernligisten war meterweit abseits und der zu kurze Rückpass beim 0:2 war quasi ein hergeschenktes Eigentor. Mit einem Elfmeter markierte Robin Volland den 1:4-Ehrentreffer, nach dem die Unterföhringer auch noch das eine oder andere Tor mehr hätten erzielen können.

Gegen den Landesligisten TSV Jetzendorf war der FCU die deutlich bessere Mannschaft und hatte das Pech, dass die Gegner in 90 Minuten eine echte Torchance hatten, aber das reichte zur Führung. Fünf Minuten vor dem Ende traf Maick Antonio zum 1:1 in einer Partie, die Unterföhringer angesichts der Spielanteile eigentlich deutlich hätte gewinnen müssen. Sulzemoos steht in der Landesliga Südwest vier Plätze vor dem SC Olching, gegen den der FCU mit 1:6 böse abgeschossen worden war. Diese beiden Spiele beweisen deutlich, dass der FC Unterföhring immer mehr in die Spur findet.

Trainer Andreas Faber braucht derzeit auch die vielen Vorbereitungsspiele, weil er die Mannschaft im größeren Stil umstellt. Derzeit lässt er die Viererkette einstudieren, um variabler zu werden, „Wir brauchen auch Lösungen für die Spiele, in der wir nicht die besonderen Tore schießen“, sagt der neue Unterföhringer Coach. Er will sich künftig beim eigenen Spielsystem nicht mehr festlegen, zwischen Dreier- und Viererkette und ebenso wechseln zwischen einem oder zwei Stürmern. (nb)