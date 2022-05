FC Unterföhring fixiert Teilnahme an Aufstiegsspielen

Von: Nico Bauer

Überflieger: Liga-Torjäger Bastian Fischer vom FCU trifft drei Mal gegen Schwaig. © Christian Riedel

Die erste Mission ist erledigt. Mit fünf Schüssen ins Glück erledigten die Fußballer des FC Unterföhring die Sportfreunde Schwaig 5:2 (2:2) und haben zwei Spieltage vor dem Ende der regulären Landesliga-Saison die Aufstiegsrelegation sicher. Zu sechs Punkten Vorsprung kommen zwei pompöse Siege im direkten Vergleich mit 12:5 Toren.

Unterföhring – Im Hinspiel liefen die Schwaiger den FCU hoch an und rannten ins Verderben. Das war diesmal anders, aber unter dem Strich fehlte dem Aufsteiger defensiv die Qualität, um die individuelle Klasse der Unterföhringer Angreifer 90 Minuten in Schach zu halten. Der FCU spürte das auf dem Platz und war dann speziell in der zweiten Halbzeit eine Nummer zu groß für das Überraschungsteam der Saison.

Feierabend: Die Unterföhringer Spieler bedanken sich nach der Partie bei den Fans und lassen sich feiern. © Christian Riedel

Von Beginn weg entwickelte sich ein sehr intensives Match, in dem zwar die Torszenen ausblieben, aber sich etliche Tore trotzdem irgendwo andeuteten. Unterföhring setzte den Gast schon beim Spielaufbau unter Druck und demonstrierte den Willen, über die Aufstiegsspiele die Bayernliga ins Visier zu nehmen.

Für die Tore der ersten Hälfte brauchte es Fehler. Beim 1:0 leisteten sich die Schwaiger ein sinnloses Foul, als Bastian Fischer an der Torauslinie den Strafraum fast verlassen hatte. Das Geschenk nahm der beste Torschütze der Liga an und verwandelte den Elfer. Nach einem zu billigen Konter der Schwaiger zum schnellen Ausgleich rutschte dem Toptorwart Sebastian Fritz ein Ball durch, wie es ihm seit Jahren nicht mehr passiert ist. Nach Vorlage Fischer reparierte aber Maximilian Siebald den Fauxpas noch vor der Pause.

Nach dem Seitenwechsel wurde aus einem munteren Spitzenspiel mit Chancen auf beiden Seiten aber mehr Einbahnstraßenfußball. Die Sportfreunde kamen offensiv kaum noch zur Geltung und binnen einer extrem dominanten Viertelstunde machte der FCU den Unterschied zwischen Tabellenplatz zwei und drei klar: Maximilian Siebald zum Zweiten (48.) sowie Bastian Fischers Tore zwei und drei (58., 61.). In dieser Phase war der FCU einfach eine Klasse besser und so ganz nebenbei ist Bastian Fischer mit seiner Lewandowski-Quote (28 Tore in 31 Spielen) mit sechs Treffern in der Torschützenliste voraus und bei noch zwei Spielen kaum noch einholbar. Er kann seine nächsten Tor-Serien seit dem Triumph über Schwaig für die Relegation ansparen. (NICO BAUER)

FC Unterföhring – SF Schwaig 5:2 (2:2).

FCU: Fritz – Coporda, Arifovic, Eder (46. Kawei) – Ehret (72. Negic), Sahingöz (79. Heller), Bahadir, Siebald, Arkadas (86. Wolf-Weisbrod) – Fischer, Volland (86. Ljumani).

Tore: 1:0 Fischer (23., Foulelfmeter), 1:1 Ascher (27.), 1:2 Straßer (37.), 2:2 Siebald (42.), 3:2 Siebald (48.), 4:2 Fischer (58.), 5:2 Fischer (61.).

Schiedsrichter: Florian Ziegler (Hohenpeißenberg) – Zuschauer: 511.