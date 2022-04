FC Unterföhring: Führungsspieler bleiben an Bord

Von: Nico Bauer

Teilen

Mittlerweile hat sich die personelle Situation bei den Fußballern des FC Unterföhring wieder entspannt und die einzige Engstelle sind die Trainer. Hier muss der FCU beim Landesliga-Heimspiel gegen den TSV Ampfing (Freitag, 19.30 Uhr) improvisieren, aber dafür hat man ja reichlich Routiniers auf dem Platz, die wissen, was zu tun ist.

Unterföhring – Trainer Zlatan Simikic ist derzeit krank außer Gefecht und sein Co-Trainer Marc Holweck befindet sich in Corona-Quarantäne. Deshalb übernimmt der Sportliche Leiter Zivan Zivanovic an der Bank das Coaching und auf dem Platz steht der spielende Co-Trainer Luka Coporda. Diese Änderungen dürften bei der erfahrenen Mannschaft aber nicht so bedeutend sein.

Burhan Bahadir ist wieder soweit, um in der Startelf zu spielen und diesen Einsatz von Beginn weg kann man ihm kaum verwehren. Für die Nummer 61 ist das Spiel gegen Ampfing sein persönliches Familienduell. Auf der anderen Seite ist sein Bruder Sahin Bahadir der Abwehrchef. Burhan wechselte von Ampfing zum FCU und ist hier auch nun bei seinem neuen Verein Stammkraft und ein Taktgeber im defensiven Mittelfeld. Mit Nikola Negic und Michael Eder kehren zwei weitere wichtige Spieler in den Kader zurück. Angesichts dieser Lage kommt die englische Woche mit dem Pokalspiel am Dienstag beim TSV Grünwald nicht so ungelegen. Unterföhring kann rotieren und so auch den Rückkehrern Spielzeit geben. „Wir werden in Grünwald nicht mit einer C-Mannschaft antreten“, verspricht der Sportliche Leiter Zivan Zivanovic.

Gute Nachrichten für die Fans des FCU hat der Sportliche Leiter auch außerhalb des Platzes, weil der beeindruckende Kader nahezu komplett beisammen bleibt. Auch die kickende FCU-Legende Andreas Faber wird noch mindestens ein Jahr dranhängen und derzeit hoffen alle, dass diese Mannschaft im Sommer eins höher in der Bayernliga mitspielen darf. Derzeit sieht es danach aus, dass man mit Ajlan Arifovic nur einen Stammspieler verlieren wird. Der zentrale Verteidiger hat sich für einen Wechsel zur Bayernliga-Spitzenmannschaft des TSV Landsberg entschieden. Die restlichen Führungsspieler haben entweder langfristig zugesagt, verlängert oder stehen kurz vor der Unterschrift. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – Coporda, Arifovic, Heller (Eder) – Bahadir, Sahingöz – Siebald, Arkadas (Faber), Putta – Fischer, Volland.